2026年前「最旺4星座」！事業、財運同步開花
2025年進入尾聲！自11月中旬起土星順行、木星換座，以及水星、金星形成吉相位，《搜狐網》運勢專欄分析，星象的變化將影響4星座，在未來45天運勢明顯提升，財運、事業同步轉強，感情也有望開花。
金牛座
金星於今（15日）起進入金牛座財帛宮，並與木星形成完美角度。金牛座的朋友在未來45天化身「吸金體質」。工作方面，長期洽談的合作案有望塵埃落定，相關獎金、分紅可望倍增。此外，投資項目也呈現正向發展，先前停滯的標的可能大幅反彈。部分金牛座在11月底可能收到意外之財，例如拖欠款項入帳或早年投資獲得高額收益。
處女座
水星作為處女座的守護星，於11月中旬落入有利位置，讓處女座的朋友專業能力與工作效率全面提升，解決長期難題並獲得主管肯定。在11月底至12月初，處女座有明顯的升遷或薪資調整機會，薪資成長幅度可達3成；有意轉職者，也可能在這時獲得多個具競爭力的工作機會；創業者可望迎來訂單增加、客源擴大等利多。財運將隨著事業同步增長，年終獎金備受期待。
水瓶座
水瓶座11月中旬受天王星能量影響，貴人運顯著提升，為其事業帶來關鍵轉折，近期有望遇到提供合作、投資或資源支持的重要人物，藉此開拓新的發展領域。財運方面，水瓶座適合嘗試新型態收入模式，包括自媒體、知識付費或新創投資等。感情方面，單身者透過工作場合結識理想對象的機率高。
雙子座
水星能量加持下，雙子座在工作上，將於年底前繳出亮眼成績單，同時完成多項任務。除了主職外，副業與兼職亦可能同步成長，收入大幅增加，並有望在11月下旬挖掘出新的商機，12月進入收成期，各項獎金、年終與提成陸續入帳。
東森新聞關心您
民俗說法，僅供參考
