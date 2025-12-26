2026年勞動新制上路 落實育嬰假彈性化、保障病假權

勞動部今天(26日)宣布10項「2026年勞動新制」將自明年元旦起正式上路，包括最低工資連續10年調升、彈性育嬰留停與家庭照顧假、請病假不得有不利處分及勞動法律扶助權益擴大、重大職災資訊透明化，以及跨國勞動力引進與攬才專法升級等措施。

勞動部26日透過五大面向「保薪資、顧家庭、助勞權、防職災、解缺工」分別說明2026年元旦起即將上路的勞動部新制。在「保薪資」方面，2026年最低工資再度調升，每月最低工資將提高至新台幣2萬9,500元、每小時最低工資調升為196元，預估約247萬名勞工受惠。

「顧家庭」方面，育嬰留職停薪制度大幅鬆綁，新增以「日」為單位請假彈性，單一勞工可請30日、雙親合計60日，6個月內仍維持8成薪資補貼；家庭照顧假與照顧事假也可採「小時制」，雇主不得因此扣發全勤獎金。

為鼓勵雇主支持新制，政府提供小微型企業每日1,000元獎勵金。同時簡化育嬰留停津貼與續保申請流程，並加碼生育補助，2026年起本國籍女性勞工每胎可領取生育給付加計補助達10萬元，雙胞胎以上依比例增給。

在「助勞權」方面，勞動部修正《勞工請假規則》，明定「請病假不得為不利處分」，一年內病假未超過10日，雇主不得給予差別待遇，全勤獎金扣發須按比例計算，也不能直接刪除全勤獎金。勞動部勞動條件司司長黃琦雅說：『(原音)有些企業詢問可否刪除、廢除全勤獎金制度，因為全勤獎金屬於工資，如果未經勞工同意而刪減，會導致工資總額減少的話，其實是會觸犯勞基法工資未全而直接給付。』

勞動部長洪申翰強調，勞動部將從「讓職場更有彈性」著手，這種彈性是「勞工所需要的彈性」，而非過去是給雇主排班彈性，期盼讓職場更友善。

同時勞動部也擴大勞動事件法律扶助範圍，將中高齡與身心障礙等經濟弱勢勞工生活費扶助期間，由最長180日延長至270日。

在「防職災」方面，2026年起重大職災資訊全面透明化，將每季公布各縣市職災排名，強化社會監督。同時推動職災勞工及家屬法律協助方案，預估每年至少服務1萬5,000名職災勞工。

在「解缺工」方面，政府升級攬才專法，放寬僑外生與世界大學排名前1,500名畢業生留用條件，並推動跨國勞動力精進四大方案，在保障本國勞工薪資前提下，協助產業補實人力缺口。(編輯：宋皖媛)



勞動部今天(26日)宣布10項「2026年勞動新制」將自明年元旦起正式上路。(勞動部提供)

