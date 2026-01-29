2026年化妝開運色系一次看！ 達人提醒「6重點」更展好氣色

（示意圖／Pexels）

2026年歲次丙午年，火馬年，丙為火，馬為火，木生火，「木」及「火」是今年的開運元素！開運色系木及火，木：綠色、蘋果色、橄欖色、墨綠色，火：紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色。

化妝、剪頭髮或穿新衣，都是很好迎接新年的方式。在過年前整理一下自己的外表，除了象徵新年的開始，也寓意著把舊的煩惱與不順利將它煙消雲散，以清新自信的姿態迎接新的一年的福氣，並吸收更多好運氣。

開運達人楊登嵙教授以下就臉部開運化妝逐一討論：

眉毛修飾

修整眉形去除雜毛，會讓五官更有立體感，營造整潔感。

眼線

畫一條自然流暢的眼線，可以選擇咖啡色、墨綠色或紅棕色，既柔和又提升精神。

睫毛

輕刷睫毛膏，讓雙眼看起來更加明亮有精神。

腮紅

選擇粉嫩腮紅，輕輕掃在臉的兩側上，讓整體妝容更顯氣色紅潤。

底妝

選用輕薄的底妝，讓肌膚看起來細緻光滑清透自然，並用蜜粉定妝，提升持久度。

唇彩

使用帶有光澤感的唇彩點亮整體，如珊瑚橘、桃朱紅或淡紅色，營造溫柔、洋溢又不失氣場的形象。

新年妝容重點在於大方展現自然好氣色，讓自己和親戚好友們感受到新年喜氣！

