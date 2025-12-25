2026年十大旅遊趨勢！81%台灣旅人願意展開「關係測試之旅」
記者李鴻典／台北報導
Booking.com 的旅遊趨勢預測今年已邁入第十年，聚焦於人們希望如何體驗這個世界。今年，旅人開始渴望跳脫旅行的傳統定義，Booking.com 對來自 33 個國家和地區、超過 29,000 名旅人進行調查，公布 「2026 年十大旅遊趨勢」！值得注意的是，台灣旅人在多項趨勢中表現亮眼：96% 願意體驗配備機器人的智慧旅宿（全球平均 77%，全球第三）；81% 願意與伴侶、同事或新朋友旅行測試契合度，87% 會觀察旅伴是否主動承擔規劃責任；以及在「旅遊廚藏品」趨勢中，81% 願意專程前往餐具或廚房用品知名目的地、80% 會購買設計感廚具，高於全球平均 68%。2026 年的旅行將不再只是休息或觀光，而是探索自我、強化人際連結、重溫回憶與慶祝日常的新方式，啟動一個多元、個性化且極具故事性的全新旅遊時代。
旅遊趨勢NO.1 | 浪漫奇幻之旅：親身踏入魔法世界
書籍一直是旅行的好夥伴，隨著浪漫奇幻文學風靡全球，旅人對故事與旅程的關係有了全新想像。不再滿足於閱讀小說中的奇幻情節，而是渴望親身踏入充滿龍族、精靈與神話生物的奇幻世界。高達 71% 的全球旅人（台灣 89%）對造訪充滿「浪漫奇幻情懷」的目的地深感興趣，讓旅遊成為一場沉浸式的故事場景體驗。對超過半數（全球 53%；台灣 81%）的旅人而言，這不只是觀光，更是參與以喜愛作品為主題的角色扮演活動，其中近四分之一（全球 23%；台灣 43%）已將其明確納入未來旅行計劃。科技進一步擴展奇幻旅程的可能性，78%的全球旅人（台灣92%）表示樂於接受由 AI 建議的浪漫奇幻旅宿及景點。讓奇幻不再侷限於小說中，而是成為旅遊的藍圖，讓想像與冒險主導行程，開啟既浪漫又奇幻的沉浸式旅程。
旅遊趨勢NO.2 | 人性化智慧旅宿：科技感入住體驗
度假屋和公寓型旅宿將進化為充滿未來感的全新形態，全球有 77%的旅人準備好體驗配備機器人互動服務的旅宿，而台灣旅人的興趣更高達 96%，於全球排名第三。其中，實用功能是主要吸引力，近半數（全球 49%；台灣 48%）受清潔機器人吸引，39% （台灣 35%）對機器人廚師最感興趣，而四分之一（25%）則希望機器人管理環保永續系統（像是優化水資源、能源與廢棄物管理等）。對許多旅人而言，這不僅是功能上的便利，住在彷彿科幻小說中的旅宿裡是一種新奇體驗（全球 28%；台灣 41%），或是值得炫耀的話題（全球 19%；台灣 31%）。這些人性化的智慧旅宿將旅人帶來既舒適又難以忘懷的入住體驗。
旅遊趨勢NO.3 | 「途」襲檢查：關係測試之旅
明年，旅人將利用旅遊來檢驗彼此的關係。69%的全球旅人（台灣 81%）願意與戀愛對象、同事或新朋友一起旅行，藉此測試彼此的契合度，71%（台灣 87%）更會藉此觀察旅伴是否會主動承擔起規劃旅程的責任。為了測試對方的適應力，62%（台灣 67%）的旅人甚至考慮前往偏遠地區，來觀察旅伴在處理不確定性與不適感時的應對方式。59% 的旅人樂於嘗試「角色互換」的旅遊方式，例如讓通常負責安排行程的人交出主導權，或讓內向者擔任領隊。同樣有 59%的旅人（台灣 75%）願意接受預算限制、語言障礙或網路受限等旅行挑戰。透過『途』襲檢查，讓旅人得以真實觀察彼此的契合度與團隊默契。在這之中，Z 世代最為積極，高達 81%（台灣 85%）樂於透過這類情境了解對方，藉此建立更穩固的關係連結。
旅遊趨勢NO.4 | 旅遊「廚」藏品：廚房變展廳
2026年，家中廚櫃將成為展現個人品味、設計風格和旅程記憶的秀場。不再侷限於冰箱上的磁鐵，超過三分之二（全球 68%；台灣 80%）的旅人表示他們會考慮在旅遊時購買設計感十足的廚房用品或餐具，將日常廚房變成全球文化的展示櫥窗。其中，超過半數（55%）的旅人表示他們會考慮專程前往餐具或廚房用品聞名的旅遊目的地，台灣旅人更達 81%，於全球排名第三高。這股趨勢兼具情感與美學價值，超過四分之一（全球 26%；台灣 37%）的旅人認為可食用的紀念品能讓他們在下廚時喚起旅遊回憶；25%（台灣 31%）重視其背後的工藝與永續精神，另有近五分之一（全球 17%；台灣 23%）受限量與獨特風格吸引，將「為廚房添新物」視為旅行的動力之一。
旅遊趨勢NO.5 | 公路之旅重新定義：AI 導航與共乘社群崛起
科技與社群交互的結合正在重新定義公路旅遊，它不再只是簡單的開車旅遊，而是一段與其他冒險者交流並留下難忘經歷的經歷。有 84% 的全球旅人、高達90% 的台灣旅人願意在假期旅途中與人共乘，超過半數（全球54%；台灣76%）願意使用應用程式找尋共乘旅伴。旅人認為共享公路旅遊更隨興有彈性（全球79%；台灣90%）、有機會認識新朋友（全球77%；台灣83%），並分擔駕駛責任（全球76%；台灣87%）。此外，科技的輔助讓旅程規劃更加客製化，65% 的旅人（台灣 82%）會利用 AI 規劃景色優美、有效避開人潮的客製化路線。這種規劃方式呈現顯著的世代差異，77%的 Z 世代（台灣 79%）願意在自駕時使用 AI 規劃路線，相較之下，僅有 36% 的嬰兒潮世代接受此方式。隨著科技與社群互動融入旅程，公路旅行正成為兼具探索與個人化的新體驗。
旅遊趨勢NO.6 | 命定之旅：讓行程與宇宙同步
星象不僅可用來解讀星座運勢，還能成為引導旅遊決策的指南針，讓旅人在旅遊中感受靈性契合並獲得宇宙認可。幾乎有一半的旅人（全球 47%；台灣 83%）表示，若占星師建議現在不是最佳時機，他們會考慮更改或取消旅遊，而43%的全球旅人（台灣 60%）會根據星座運勢來修改行程，39%的全球旅人（台灣 58%）更會在水星逆行時做出相應的行程調整。此外，近四成（全球39%；台灣47%）在規劃假期時會根據月相或節氣時間點安排行程，或專門造訪磁場強大的目的地。調查也顯示Z世代（全球 53%；台灣 51%）和近半數的千禧世代（全球 46%；台灣 47%）的旅人對這種靈性探索特別感興趣。
旅遊趨勢NO.7 | 煥膚之旅：旅遊 x 保養全面進化
2026年，健康旅遊將全面升級，接近80%的全球旅人（台灣 89%）願意根據個人護膚需求展開煥膚之旅。近六成（全球59%；台灣77%）表示會使用 AI 依膚況推薦旅行目的地。旅人對於客製化服務的需求日益高漲，近四分之三（全球72%；台灣88%）的旅人希望能依據當地氣候調整個人補水需求；64%的全球旅人（台灣81%）對於能即時分析毛孔狀態並提供護膚建議的智慧型鏡子感到興趣；75%的全球旅人（台灣87%）期望入住配備生理節律燈光與音效的睡眠優化客房，希望透過改善休息品質促進皮膚修復與再生。從古老的溫泉療法到先進的 DNA 與肌膚微生物檢測，煥膚之旅標誌著肌膚健康旅遊的新時代。
旅遊趨勢NO.8 | 靜謐嗜好：與大自然重新連結
到了 2026 年，寧靜成為最稀缺的奢侈品。旅人開始主動逃離喧囂與資訊過載的世界，投入大自然的寧靜懷抱，藉由「安靜」的嗜好來尋回內心的平靜。全球有 43% 的旅人（台灣54%）表示，他們會特地安排更加親近自然的旅程（其中Z世代的比例高達 81%）；四分之一（全球25%）會在度假時轉向「更安靜」的嗜好，尋求專注、反思與減壓的休憩方式。其中台灣旅人更高達 44%，位居全球之冠。超過半數（全球57%；台灣81%）的願意觀察昆蟲、73%（台灣79%）考慮釣魚或賞鳥，69%（台灣79%）願意住在可體驗野外採集的旅宿。即使在追求寧靜時，科技也巧妙地輔助，例如辨識動物的應用程式，或能推薦自然步道、棲地與候鳥遷徙資訊的 AI 工具。透過放慢腳步，讓大自然引領節奏，旅遊重新定義了充電的意義。
旅遊趨勢NO.9 | 懷舊護照（Past Ports）：從回憶開啟的時光再訪旅途
2026 年的懷舊不再是塵封的過去，而是我們可以親身踏入的旅程。藉助 AI 支援的照片定位與溯源平台，舊照片和珍貴回憶得以轉化為旅行路線，旅人可以精準找到某個珍貴時刻發生的地點，重返記憶的瞬間。三分之二的旅人（全球66%；台灣81%）表示會考慮利用科技找出照片拍攝地並親自造訪；其中近一半（全球49%；台灣59%）希望與家人好友共同重溫回憶，另有 46% 被能喚起青春、歸屬感或「家的感覺」的目的地吸引。而在此項調查中，台灣旅人對其尤其興趣（62%），位居全球之冠。超過三分之一（全球36%；台灣43%）更將此視為重要里程碑，用以反思成長、修補人際關係，或回到有負面記憶的地點與自己和解。科技激發了人類追尋記憶的本，旅人還運用創新科技追溯祖先根源、透過故事建立跨世代連結，甚至復刻舊照，以全新方式重新詮釋懷舊。
旅遊趨勢NO.10 | 現代里程碑旅遊：讓小確幸成為旅行的起點
2026 年的旅人正在重新定義旅行的理由，不再受限於婚禮、蜜月等「傳統」里程碑。Booking.com 數據顯示，全球 67% 的旅人（台灣為 66%）認為不需要理由就能預訂旅程，而 21% （台灣 15%）的人更表示，即使沒有這類傳統里程碑，他們也會毫不猶豫地前往夢想目的地。在這股「現代里程碑旅遊」的風潮中，旅行成為肯定自我與慶祝個人成就的方式。
近四分之三（全球 75%；台灣 81%）的人單純為了「努力工作，理應犒賞」而旅行；其他新興的出遊理由還包括慶祝新工作或升遷（全球24%；台灣35%）、意外收到退稅（全球16%；台灣10%）、以及結束一段關係後啟程療癒（全球14%；台灣21%）。此外，追求身心健康也成為旅遊的驅動力，全球每五位旅人就有一位（22%；台灣28%）會以旅程來紀念自我轉變的成果，例如成功戒酒或達成健身目標。「現代里程碑旅遊」鼓勵旅人透過旅遊來為為自己的每一個步伐與成就喝采。
