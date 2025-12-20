「2026年十大預言」美科技股看漲20% 輝達仍會稱霸全球AI晶片

美國知名科技多頭、由Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）領導的團隊，公布2026年十大科技預測，估計科技股明年可上漲超過20%，輝達（NVIDIA）仍會稱霸全球AI晶片，並認為蘋果公司（Apple）與Google將以Gemini為中心，宣布形成正式AI夥伴關係。

Wedbush分析師團隊說，邁入2026年，科技世界與投資人對於AI革命感到興奮又緊張。

該團隊指出，一方面，這是一場正在成形的第四次工業革命，但另一方面，為達到企業、消費者AI革命高峰所需的數兆美元投資，已在投資人之間引發緊張情緒與質疑聲浪。

Wedbush分析師們認為，這兩種觀點可以並立，這「最終說明了2026年將是AI革命建設過程中的一個關鍵轉折年」。

以下是Wedbush的2026年十大科技預測：

科技股看漲20%

隨著AI革命在軟體、晶片與基礎設施等領域帶來的第二、三與四層衍生效應逐步成形，科技股在2026年將漲超過20%。

特斯拉衝800美元

特斯拉會在超過30個城市成功推自駕計程車、擴大量產Cybercab。基本情境目標價600美元，多頭情境為800美元。

蘋果市值5兆美元

蘋果與Google將圍繞著Gemini宣布正式AI夥伴關係，蘋果最終在網絡內推出的AI訂閱服務，帶動市值達5兆美元。

Nebius成搶手貨

最佳的AI基礎設施併購標的是Nebius，潛在買家包括微軟、Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）。

兩檔資安股當紅

網路安全產業將是表現最突出次產業之一，預期有併購活動，看好CrowdStrike和Palo Alto Networks兩檔資安股。

甲骨文營收可期

甲骨文（Oracle）達成擴建資料中心目標，並將其積壓的龐大AI履約訂單轉化為營收，2026年股價預期可達250美元。

白宮投資量子運算

川普政府預期投資量子運算，首選IonQ和Rigetti Computing。量子運算在與中國抗衡時，可能涉及國家安全。

微軟迎來甜蜜點

微軟將在2026年達到甜蜜點。更多企業透過Azure服務進行AI策略，預測微軟是2026年表現最佳的雲端軟體公司。

輝達穩居霸主地位

輝達仍將居全球AI晶片霸主地位，並透過美中貿易談判進一步取得進入中國市場管道。多頭情境目標價275美元。

軟體領導者崛起

Palantir Technologies將透過人工智慧平台擴大商業AI的成功，成為站在舞台中央、引領潮流的軟體領導者之一。

