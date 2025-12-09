2026年台東長者福利升級 健保補助、重陽禮金加碼

（中央社記者李先鳳台東縣9日電）台東長者福利升級，縣長饒慶鈴今天宣布，自2026年起重陽敬老禮金由新台幣500元提高至2000元、年滿70歲且設籍台東滿1年長者，縣府代繳健保費自付額。

台東縣政府今天舉辦「敬老再升級．幸福加碼在台東」記者會，饒慶鈴宣布兩項重大長者福利加碼措施，象徵台東長者照顧政策全面升級。

饒慶鈴感謝議長吳秀華及所有議員的大力支持，讓長者福利預算順利通過。她指出，2018年上任時，台東縣人均負債為新台幣2萬5849元，而至去年底縣府未償債務已歸零，加上今年財劃法修正，縣府團隊持續思考如何更有效益運用預算。

台東全縣65歲以上長者在10月底已達4萬3364人，占人口比例20.78%，已達到超高齡社會的標準，縣府團隊因此一直朝「在地安老、幸福共老」的方向施政。

饒慶鈴表示，明年起設籍台東滿1年、年滿70歲以上的長者健保費自付額，將由縣府代繳，減輕長輩們每月的醫療負擔。另外，明年台東縣政府的重陽節敬老禮金，將由原本的500元，加碼為2000元，這不只是金額4倍成長，更代表縣府對長輩4倍的敬意與感謝，兩項社福新政策預計投入總經費3億2600萬元。

縣府社會處長陳淑蘭說明，台東已進入超高齡社會，照顧長者是縣府責無旁貸的重要任務。兩項新措施上路後，重陽敬老禮金加碼預估明年可嘉惠4萬5000名65歲以上長者；健保費自付額補助則預估有2萬6868名70歲以上、設籍滿1年的縣民受益。整體受惠人數達長者總數的9成以上。

陳淑蘭說，將持續打造完善的照顧網絡，包括社區關懷據點、長青學苑、健康檢查、台東卡乘車補助、智能守護服務、敬老好視力專案、青銀共居等多元措施，希望讓長者在熟悉的土地上安心生活，也讓家庭照顧者獲得更多支持。

台東縣政府指出，未來仍會持續推動健康促進、銀髮志工、社區共餐、青銀共融等計畫，期盼讓每位長者在台東不僅享有更完善的福利，也能在社區中活躍參與、保持身心健康，幸福台東加倍延續。（編輯：謝雅竹）1141209