「2026年台灣將面臨完美風暴？」孫𩐳專文剖析中共武統台灣最新決策變化
美戰略思維轉向 台須自證價值
23日美國戰爭部公布《2026國防戰略》（NDS），這不僅是川普第2任期的首份完整國防藍圖，更揭示了美國戰略思維的重大轉向。與過往拜登政府側重「整合式嚇阻」與「價值同盟」不同，川普2.0版本的《國防戰略》核心邏輯是「以實力維持和平」，並以建構「拒止式嚇阻」為主軸方向。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中共「軍委主席負責制」的前世今生
黨指揮槍：不完全是蘇俄舶來品 共軍軍頭張又俠落馬，其中一個罪名是「破壞軍委主席負責制」。通俗一點說，軍委主席負責制就是軍委主席對軍隊的絕對領導，是黨指揮槍的產物，也是軍事統帥權的另一種表達。 「黨指揮槍」並非完全是蘇俄舶來品，它吸收了蘇俄建黨治軍原則，也融入了中國古代監軍和以文制武的治理傳統，強調政治權威對軍事力量的制衡。黨指揮槍和監軍制度的差別是，監軍通常是文人士大夫，並不掌兵。但指揮槍的政治主官卻是會開槍的軍人。中國傳統是兵隨將走的強人領兵。軍隊忠誠往往等同將領忠誠。中共早期掌握的葉挺獨立團，就是確保領導崗位上的軍官是共產黨員。而葉挺團中的中共黨組織並不發達，也不對軍隊決策和管理起決定作用。 轉折是三灣改編和古田會議。1927年毛澤東對工農軍進行三灣改編，將中共黨支部建在連上，從組織結構上重塑軍隊，使中共黨建深入軍隊基層，確保士兵與黨的目標保持一致，更明定黨組織對軍隊的集體領導體制。這杜絕了一人倒戈、全軍投敵的慣性，使得共軍後來幾乎不太可能發生大規模反叛。 1929年古田會議是朱德和毛澤東的較量。朱德、陳毅等一批接受過正規軍事教育的軍人認為軍隊應以作戰為優先，這和主張政治建軍第一的中央廣播電台 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
中共中央軍委剩2人…台海開戰風險降 或迎完美風暴？
中共中央軍委副主席張又俠和聯合參謀部參謀長劉振立被查落馬後，本屆中央軍委七名成員只剩軍委主席習近平及甫於去年十月升任軍委...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
川普任內是「武統最佳機會窗口」？華府智庫示警：3原因恐讓北京提早出手
現任華府智庫「史汀生中心」（Stimson Center）中國項目主任及高級研究員孫韻（Yun Sun），23日在美國《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌，以「2026年台灣將面臨完美風暴？」（A Perfect Storm for Taiwan in 2026?）為題撰文指出，2021年，時任美國海軍上將、印太司令部司...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9則留言
張又俠落馬對台影響？他分析：長期風險上升
[NOWnews今日新聞]中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，24日傳出因「嚴重違紀違法」，遭到立案調查，中央軍委原7人班子目前只剩下主席習近平及...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3則留言
習近平為何動手抓捕張又俠？美跨境逮捕馬杜洛的蝴蝶效應
中國國防部24日證實中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立遭立案審查調查，引發熱議。學者分析，中共總書記習近平之所以會動手抓捕張、劉兩人，很大一部分是受馬杜洛事件的影響，讓習近平深怕週遭有內鬼，才不得不認真對身邊的可疑高層進行清洗，可說是馬杜洛事件的蝴蝶效應。只是相關的訊息在公布後，中共中紀委等單位的官網又隨後刪除了有關的消息，似乎凸顯了整起事件仍有變數，挺習派和反習派的鬥爭，仍在未定之天，持續進行中。 共軍二把手張又俠落馬 時間回到20日，張又俠、劉振立未出席中共「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的20屆四中全會精神專題研討班」的開班式，由於之前，網路上就盛傳兩人已經被抓，因此當天的缺席，就讓外界議論紛紛，但就在24日，中共國防部卻出人意料之外地，官宣了兩人涉嫌嚴重違紀違法被立案審查調查的訊息，於是共軍二把手張又俠落馬的消息隨即炸裂開來。 張又俠又何被抓？山頭主義踩習近平紅線 只是有關張又俠和劉振立為何被捕的說法？可說眾說紛紜。國防院特約研究員亓樂義就根據解放軍報社論痛批張又俠及劉振立二人存在五個「嚴重」問題，其中包含嚴重踐踏破壞「軍委主席負責制」的說法進行分析。他認為，這與當年清中央廣播電台 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
張又俠與劉振立為何雙雙落馬？中媒洩端倪
[NOWnews今日新聞]中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠與中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，24日傳出「嚴重違法違紀」事件遭立案調查。中共解放軍報今天在頭版社論中痛批張又俠、劉振...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6則留言
