「2026年台灣將面臨完美風暴？」孫𩐳專文剖析中共武統台灣最新決策變化

黨指揮槍：不完全是蘇俄舶來品 共軍軍頭張又俠落馬，其中一個罪名是「破壞軍委主席負責制」。通俗一點說，軍委主席負責制就是軍委主席對軍隊的絕對領導，是黨指揮槍的產物，也是軍事統帥權的另一種表達。 「黨指揮槍」並非完全是蘇俄舶來品，它吸收了蘇俄建黨治軍原則，也融入了中國古代監軍和以文制武的治理傳統，強調政治權威對軍事力量的制衡。黨指揮槍和監軍制度的差別是，監軍通常是文人士大夫，並不掌兵。但指揮槍的政治主官卻是會開槍的軍人。中國傳統是兵隨將走的強人領兵。軍隊忠誠往往等同將領忠誠。中共早期掌握的葉挺獨立團，就是確保領導崗位上的軍官是共產黨員。而葉挺團中的中共黨組織並不發達，也不對軍隊決策和管理起決定作用。 轉折是三灣改編和古田會議。1927年毛澤東對工農軍進行三灣改編，將中共黨支部建在連上，從組織結構上重塑軍隊，使中共黨建深入軍隊基層，確保士兵與黨的目標保持一致，更明定黨組織對軍隊的集體領導體制。這杜絕了一人倒戈、全軍投敵的慣性，使得共軍後來幾乎不太可能發生大規模反叛。 1929年古田會議是朱德和毛澤東的較量。朱德、陳毅等一批接受過正規軍事教育的軍人認為軍隊應以作戰為優先，這和主張政治建軍第一的

