2026年台灣恐面臨「3大考驗」！命理師曝國運：死神將至

李靜唯老師對2026國運做出預測。圖／翻攝自Google Map

新的一年2026年已經到來，命理師李靜唯老師在臉書粉專發布貼文，針對新年的國運進行預測，她指出「在塔羅密碼中，流年走向落在吊人接續死神」，新的一年很多事看似延宕，但不是失敗，而在更大的秩序中被要求先穩住、不可躁進。

命理師預言2026國運：吊人接續死神

新的一年國際局勢動盪，台灣也將要進行九合一選舉，未來將會如何變化仍是未知數。對此，命理師李靜唯在臉書粉專「靜唯老師」發布貼文，表示從吠陀占星與行星節奏來看，2026年中華民國所對應的行星靈魂能量是木星；而木星代表的不只是擴張，還有信念、價值、法則、正義、國際秩序，以及一個國家「選擇成為誰」的概念。

她接著說，在觀看中華民國國運盤時，同時參考1912年1月1日國號正式建立，以及1911年10月10日武昌起義成功，也就是國慶日的時刻。但對照才發現，不論用哪個時間點結果都完全一致，「在行星靈魂密碼裡，年度核心落在同一股能量；而在塔羅密碼中，流年走向也同樣落在吊人接續死神」。

2026年台灣面臨3考驗！命理師：每一步都要付出代價

從行星能量層面來說，2026年像是一個被推到舞台中央、無法閃避的年份；但若搭配塔羅密碼來看，2026年走的是「吊人」，並非代表進攻，而是承受；也不是不能變動，而是必須要懂得妥協與等待。木星代表要說出立場，吊人卻象徵要為立場付出代價。李靜唯指出，新年很多事情看起來卡住、延宕，或是被迫暫停，但這並非失敗，而是在更大的秩序中被要求先穩住、不可躁進。

李靜唯指出，2026年台灣可能感受到以下3種狀況，包含國際關注增加，但行動空間受限；價值被看見，但現實必須忍耐；話語權存在，但每一步都需要付出極高的代價，她說「這不是示弱，而是一種被放在高壓位置上的承重期」。此外，2026年之所以關鍵，是因為2026年吊人、2027年是死人，代表「吊人是最後一次讓你慢慢放手；死神則是命運在替你完成告別」。

李靜唯認為，在2026年看清楚「什麼該守、什麼該放」，在面對2027年的轉變時，就不會這麼劇烈、這麼痛。2026年是一個在壓力之中確認信念，在受限之中看清方向的年份。「因為木星要求價值，吊人要求承擔。這不是終點，而是一個時代正在學習如何放手」。



