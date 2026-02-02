2026年台灣政府獎學金開放申請 歡迎大馬學子踴躍報名

為鼓勵青年學子赴台升學，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處宣佈，2026年度多項台灣政府獎學金現已開放申請，歡迎有意赴台升學的馬來西亞學生踴躍把握機會。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處表示，台灣高等教育環境優良，科系多元且教育制度完善，配合「學用合一」理念推動創新教學模式，致力培育符合未來需求的人才。此外，台灣提供豐富英語學程、多元包容的校園環境及完善的公衛醫療體系，為外國學生提供安心、安全的留學環境。

同時，台灣華語文教育資源充足，吸引眾多外國菁英來台研習，是華語學習者首選之地。

2026 年，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處提供三項獎學金供馬來西亞學子申請：

1. 教育部台灣獎學金

· 申請截止日期：2026 年 4 月 30 日

· 適用對象：擬於 2026 年秋季班就讀學位學程的新生

· 獎勵內容：學費及雜費每學期新臺幣 4 萬元，生活補助每月 1.5 萬至 2 萬元不等

· 受獎期限：學士 4 年、碩士 2 年、博士 4 年

2. 教育部華語文獎學金

· 申請截止日期：2026 年 3 月 31 日

· 適用對象：希望赴台研習華語文的學生

· 受獎期限：暑期班 2 個月、或 3 個月、6 個月

· 獎勵內容：每月新臺幣 2 萬 8 千元

· 申請方式：線上申請，完成後列印申請表及其他文件，以掛號郵寄至駐馬來西亞台北經濟文化辦事處教育組

3. 國際高等人力培訓外籍生（ICDF）獎學金

· 申請截止日期：2026 年 3 月 15 日

· 適用對象：擬赴台修讀全英文學程的碩、博士學程學生

· 獎勵內容：全額學費補助（含註冊費、書籍費、住宿費及來回機票），生活補助每月 1.8 萬至 2 萬元不等

有意申請者可瀏覽教育組網站 https://www.edutwmy.com/scholarships-information 了解詳細資訊，或透過電子郵件 teco.education@gmail.com 或電話 +603-21817572 詢問相關問題。

作者》張欣薇 曾任馬來西亞《光明日報》政治時事記者，以及《星洲日報》副刊專題記者。目前為自由撰稿人。