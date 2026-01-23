2026年台灣遇3大挑戰 「殘酷組合」揭國運走向！

生活中心／江姿儀報導



邁入新的一年，2026年恰好為「丙午赤馬年」，被命理界視為「烽火連天」之年，全球局勢恐持續動盪。不少民眾關心今年整體國運走向，對此吠陀占星權威李靜唯近期以吠陀占星來解析本年國運，指出2026年的台灣所對應的行星靈魂能量是「木星」，代表「信念、價值、法則、正義、國際秩序，以及一個國家『選擇成為誰』」，且「沒有模糊的空間」；輔以塔羅牌來看，「木星 × 吊人」搭配之下，2026年台灣將迎來「3大挑戰」。





2026「丙午赤馬年」，命理師分析台灣國運。（示意圖與本事件無關／翻攝自蔡英文臉書、民視新聞）

2026年為「丙午赤馬年」，由於丙、午皆屬火，被視為「火上加火」的年份，加上每60年循環一次、被稱作「赤馬紅羊劫」的特殊組合，在歷史上往往伴隨著動亂與政局震盪，讓不少民眾擔心。對此，吠陀占星權威、命理師李靜唯21日發文，以吠陀占星與行星節奏，搭配塔羅牌分析本年國運。她點出，2026年台灣所對應的行星靈魂能量為「木星」，代表「信念、價值、法則、正義、國際秩序，以及一個國家『選擇成為誰』」，而木星之年沒有模糊的空間，一切話語、身處位置以及「選擇沉默或發聲的時刻」，皆會「被放大、被看見也被記住」。她提到，若只以行星能量來看，2026年「像是一個被推到舞台中央、無法閃避的年份」。

命理師分析2026年國運走向，台灣將迎「3大挑戰」。（示意圖與本事件無關／翻攝自鄭明典臉書）

不過她進一步剖析，2026年塔羅流年是「吊人」，代表「不是進攻，而是承受；不是不能變動，而是必須懂得妥協與等待」，本年度許多事將「卡住、延宕、被迫暫停」，但她強調，這些卡關不順並非「失敗」，而是處於更大的秩序裡「被要求先穩住，不可躁進」。至於台灣2026年將面臨什麼挑戰，她透露「木星 × 吊人」是殘酷又極其真實的組合，「木星」讓人做出選擇、表明立場，而「吊人」卻會讓人「為立場付出代價」，因此2026年台灣將迎來以下3項考驗：

1.國際關注增加，但行動空間受限

2.價值被看見，但現實必須忍耐

3.話語權存在，但每一步都需要付出極高的代價





對此，她解釋，考驗並非「示弱」，而是「一種被放在高壓位置上的承重期」，2026年節奏清楚，將是關鍵年分。因為2026年是「吊人」，代表「是最後一次讓你慢慢放手」；2027年塔羅流年是「死神」，則為「命運在替你完成告別」。若在這一年裡「願意看清什麼該守、什麼該放」，那接下來面對2027年的轉變，就不會那麼劇烈、那麼痛。她總結，本年度是「在壓力之中確認信念」、「在受限之中看清方向」的年份，因為「『木星』要求價值，『吊人』要求承擔」，但她也提醒「這不是終點，而是一個時代～正在學習如何放手」。



原文出處：2026關鍵年台灣遇「3大挑戰」 命理師揭「1殘酷組合」國運走向曝光！

