2026年台灣體壇五大焦點》世足今夏熱戰 中華女足拚重返榮耀

2026年又是4年1度的世足年，而且今夏首次由三國合辦並擴軍至48強，將在美加墨上演104場精彩激戰，盛況可期。儘管中華男足又一次在資格賽早早出局，但木蘭女將仍有機會重返最高殿堂，只要能在3月初的亞洲盃打入前6名，就能自1991年後再次打入女足世界盃。

本屆女足亞洲盃在澳洲舉行，12隊分成3組踢單循環預賽，取分組前2與戰績較佳的2支小組第3晉級8強。而從小組賽出線的8隊，將獲得2028洛杉磯奧運的資格賽門票，而亞洲在明年女足世界盃有6張直接門票，8強賽獲勝的4隊也將直接拿到前進巴西的入場券。

8強賽落敗隊伍則要兩兩對決，2支勝隊直接晉級世界盃，2支敗隊則要到10搶3的洲際附加賽搶搭末班車。中華女足上屆就是在洲際附加賽延長＋PK後不敵巴拉圭，重返世界盃夢碎。

事實上，中華女足上屆在亞洲盃就有機會出線，而且當時北韓遭到禁賽，形勢更好。可惜中華隊在8強不敵宛如「美國二隊」的程咬金菲律賓，加賽又輸給越南，落入洲際附加賽最終也功虧一簣。

這次中華隊在亞洲盃跟日本、越南、印度分在C組，可說場場硬仗，必須先拚到8強門票，搶進奧運資格賽再爭世界盃門票。然而去年率領女將拿下亞洲盃門票、東亞盃險些逼和大陸的港籍教頭陳曉明遭無預警去職，新任中華足協理事長張璨如何在兩個月內將戰力調整到位，成為上任後頭號挑戰。