2026年台灣體壇五大焦點》兩岸男籃大戰 從新北市移往馬尼拉

今年3月1日舉行的世界盃男籃資格賽第二階段，中華隊在新北市新莊體育館出戰大陸隊的「兩岸大戰」，儘管國際籃總（FIBA）決定把這場充滿政治意味的賽事移到菲律賓馬尼拉進行，卻絲毫沒影響到這場比賽的高度關注性。

FIBA把這種衝突性較強的國際賽事移到「第三地」進行並非首例，先前他們也把伊朗vs.伊拉克移至黎巴嫩進行，而且這次不只移動中華隊出戰大陸隊的主場，今年7月1日大陸隊主場碰上中華隊場地也可能移往韓國。

只是FIBA把這場「兩岸大戰」移往馬尼拉的亞洲購物中心體育館，對中華隊來說堪稱「福地」，因為兩隊在國際舞台過往交手12次，中華隊唯一一次贏過大陸隊就在這個場館，也就是2013年馬尼拉亞洲男籃錦標賽8強戰。

這場「兩岸大戰」更攸關著雙方能否保住最後一絲晉級世界盃會內賽希望，因為中華隊在資格賽第一階段，分別在主、客場都輸日本，反觀大陸隊也在第一階段主、客場都意外輸給韓國，目前中華隊與大陸隊同在預賽0勝2敗。

由於這次世界盃資格賽採取預賽各組前3名，帶著各自預賽戰績晉級12強複賽，然後才在複賽決定亞洲地區晉級世界盃會內賽的7張門票，所以誰可以贏下這場「兩岸大戰」，自然在晉級複賽的道路上取得先機。