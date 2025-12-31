2026年台灣體壇五大焦點》名古屋亞運41項競賽 沒滑輪溜冰

中華代表團在上屆杭州亞運滑輪溜冰競賽拿下7金，圖為李孟竹（中）、劉懿萱（右）在女子1000公尺金包銀。（本報資料照）

2026年國際體壇兩大綜合賽會就是2月的米蘭冬季奧運與9月的名古屋亞運會，台灣屆時將會派出選手以中華台北的名義參賽。米蘭冬奧目前已確定取得的參賽項目有花式滑冰、雪車、高山滑雪以及越野滑雪等項目；名古屋亞運則是期盼能超越上屆杭州亞運所創的19金、20銀、28銅，總計67面獎牌紀錄。

第25屆冬奧將於2026年2月6日至2月22日在義大利米蘭與科爾蒂納丹佩佐舉行。中華隊目前確定取得花式滑冰（李宇翔）及雪車（女子單人、雙人）項目參賽資格，這是台灣花滑項目睽違30年再度有選手進入冬奧，而李宇翔也成為台灣近30年來首位取得冬奧花滑門票的選手並受邀擔任台灣代言人，代表團在其他雪上項目如高山滑雪和越野滑雪也爭取到參賽名額。

廣告 廣告

2026年第20屆亞運會預計在9月19日至10月4日於日本名古屋舉辦，開幕典禮及閉幕典禮皆在名古屋市瑞穗公園陸上競技場，比賽場館則分散在名古屋市和愛知縣、部分賽事預計於東京都、靜岡縣、大阪府、岐阜縣舉行。為減少經費支出，籌委會於2023年7月宣布放棄興建選手村。

本屆名古屋亞運會競賽項目包含32項2024年巴黎奧運項目、亞洲5分區分別提出克拉術、武術、卡巴迪、藤球與柔術，主辦城市提出棒球和空手道，亞洲奧會提案壁球與電子競技，合計41大項，2025年4月亞洲奧會與主辦方達成協議增加板球和綜合格鬥，其中綜合格鬥與克拉術、柔術合併為格鬥運動大項，總數仍為41大項。

然而中華隊在杭州亞運奪得的19面金牌中，光是滑輪溜冰這個金牌庫就包辦了7金2銀4銅，橋牌1金1銀，圍棋1金，此3項並沒有在這次名古屋亞運競技種類，帳面上就少了9金，對於中華隊而言無疑是重大打擊，即便是增加了電子競技和霹靂舞，但想要超越杭州亞運的成績可說是難上加難。