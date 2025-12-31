2026年台灣體壇五大焦點》徐若熙、林安可旅日 再創中職紀錄

福岡軟銀鷹CBO城島健司（左）在加盟記者會把18號王牌球衣交給徐若熙。（本報資料照）

2026年日本職棒多了兩位台灣好手奮戰的身影！味全龍「龍之子」徐若熙和統一獅外野手林安可在2025球季結束後，都行使旅外自由球員權利挑戰旅外夢想，徐若熙加盟福岡軟銀鷹，林安可則加入埼玉西武獅，創下中華職棒史上首次單季有兩位球員成功旅外的紀錄。

2025年中職賽季結束後，10月29日徐若熙先提出行使旅外自由球員權利，11月3日林安可跟進，至於大家關心的合約雖然都沒有正式公告，日本媒體推估徐若熙是3年15億日圓，也有消息指出是3年1000萬美元，兩種金額換算下來大概在台幣3億多，林安可的合約據了解是2+1年，年薪可望達到100萬美元、換算破億日圓，整分合約猜測上看6億日圓。

廣告 廣告

林安可在西武獅的球衣背號從統一獅時期大家熟悉的77號換成73號，他表示，很開心能挑戰日本職棒，到新環境發展是挑戰，他會全力以赴，也相信會有好結果。

徐若熙轉戰軟銀鷹依舊穿18號球衣，而這個號碼在日本職棒有代表王牌投手的意義，12月26日加盟記者會上，徐若熙坦言未來不論是國際賽或是日職賽事，都想對決北海道日本火腿鬥士隊的混血好手萬波中正，同時肯定也很期待能在日本和林安可對決，徐若熙半開玩笑表示，自己被林安可打過2支全壘打，想驗收自己有沒有好好成長。