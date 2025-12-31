2026年台灣體壇五大焦點》混血好手助陣 最強打線盼突破8強

台灣隊長陳傑憲若身體許可，將繼續率領中華隊出征經典賽。（本報資料照）

中華隊挾主場優勢在台北大巨蛋拿下今春經典賽門票。（本報資料照）

台灣運動迷將有非常幸福而忙碌的2026年，世界棒球經典賽、世界盃足球賽、亞洲運動會在春、夏、秋接力登場。其中世足賽雖沒台灣的分，中華女足卻要在3月亞洲盃力拚女足世界盃門票。中時《運動天地》特地整理台灣體壇今年五大焦點，以饗讀者。

台灣體壇今年首個焦點莫過於3月開打的第6屆世界棒球經典賽，中華隊有12強奪冠的底氣，倘若「費仔」費爾柴德、「龍仔」強納森龍兩位混血強打都能入列，打線火力之猛將是隊史之最，就看旅外強投能否徵召到位，一舉突破過去在經典賽最好的8強成績。

經典賽的國籍規定較為寬鬆，中華隊可望首次有台裔美籍好手助陣，強納森龍的母親是台灣人，這位23歲的強力右打今年在小熊3A打出20轟生涯代表作，鎮守一壘剛好可以和左打許基宏相互輝映。

中華隊二、三、游分別有中職最佳九人獎得主李凱威、吳念庭、江坤宇，去年上過大聯盟的鄭宗哲雖遭海盜DFA，但這位中線好手二游兼備，過去在國際賽打出口碑，也渴望於經典賽證明自己，讓同為左打的李凱威面臨強力競爭。

旅美好手李灝宇去年不但在老虎3A打滿全季，守備位置也從原本二壘擴增至「熱角」三壘，大大解決中華隊這兩個位置欠缺強力右打的問題。另一利多是去年9月因手肘骨刺提前收工的「國防部長」張育成，透露傷勢痊癒且有高度出征意願，以其火力與內野都能守的特點，讓陣容更為完整。

中華隊外野有12強「鐵三角」陳傑憲、陳晨威、林立，加入右打的費爾柴德更為豪華，只怕費仔才與守護者簽下附帶春訓邀約的小聯盟合約，為出征經典賽增添變數。「台灣隊長」陳傑憲和林立則都透露身體疲憊且有傷勢，打不打經典賽要看恢復狀態。

捕手位置，12強班底吉力吉撈‧鞏冠去年拿下中職打點王，火力維持高檔，林家正則因出賽較不穩定，狀態需要觀察。中職金手套捕手蔣少宏也有機會憑防守入列。

投手方面，台灣去年唯一在大聯盟登板的鄧愷威，能否參賽因母隊巨人易帥仍待觀察。所幸重金簽下「龍之子」徐若熙的日職冠軍軟銀鷹放行其參加經典賽，日本火腿也願讓古林睿煬、孫易磊參賽。中華隊先發得靠旅外撐起，旅美的林昱珉、莊陳仲敖、林維恩、陳柏毓都被寄予厚望，就看教練團如何整合其母隊的登板規範，輔以中職班底的牛棚。

中華隊過去經典賽僅於2013年突破預賽打入8強，本屆16強分4組進行預賽，位於C組的中華隊將在東京巨蛋依序對決澳洲、日本、捷克、韓國，取分組前2晉級8強淘汰賽，一般認為中華隊出線的關鍵對手仍是韓國。