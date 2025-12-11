2026年台股四季怎麼走？杜金龍：Q1、Q4走高 Q2～Q3持盈保泰

台北市 / 黃育仁 綜合報導

時序進入年底，馬(2026)年即將到來，很多投顧法人都開始預測明年台股的樣態，目前已經有多家投顧指出，看好加權指數有機會到34,000點，雖然明年有機會延續多頭，但是Q1~Q4怎麼走，投資人該如何布局？資深分析師杜金龍認為，Q1會有高點，Q2和Q3投資人要持盈保泰，Q4到2027年5月都還有創高機會。

杜金龍指出，蛇年至今台股已經漲了22%，超越過去蛇年的平均19.8%，但是馬年根據統計，2次漲3次跌，平均跌12%，其中有一年甚至跌了60%。他個人觀察，到明年Q1結束台股總共漲13個月，這匹馬總是要休息一下，才有力氣繼續跑，預估盤整5個月，Q4開始跑末升段，一直到2027年5月。

杜金龍認為，明年Q1和Q4比較有機會出現高點行情，Q2、Q3盤整，記得要持盈保泰，可以低買高賣來回做價差。在控管風險的前提下，他會提高做當沖的頻率。杜金龍說，馬年是所有生肖中表現最差的，之前5匹馬是2好3壞，他盼望明年這匹馬上漲，變成好壞各一半。

至於年底各家投顧所預估的台股，杜金龍指出，大家都是看企業的獲利來推估高低點，明年上市櫃公司EPS有機會漲21%，明年AI續強，在第4季有機會漲那些基期低的個股，就是末升段的特色，等這些個股都補漲完，末升段就會結束。由此看來台塑、中鋼等這些股票在明年都有機會，他尤其點名中鋼有機會回到30元，台塑更是有機會漲回接近60元。

