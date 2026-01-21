2026年台股第一根黑K 下跌513.62點、收31246.37點

台股21日開低走低，打破過去幾次開低走高、由黑翻紅的走勢，盤終大跌513.62點，收在31246點，成交量8689億元，為2026年以來單日最大跌幅。（圖片來源／信傳媒資料庫）

受到前一晚美股大跌影響，台股21日開低走低，打破過去幾次開低走高、由黑翻紅的走勢，盤終大跌513.62點，收在31246點，成交量8689億元，為2026年以來單日最大跌幅。台指期今日也是壓低結算，下跌310點，收31484點。

台股跌513點創2026年以來最大跌幅

台積電、鴻海、聯發科、台達電四大權值股尾盤市場看法多空分歧，台積電最後一盤賣壓7960張，終場下跌35元，收在1740元，在連續大漲幾天後，首次跌破5日均線。鴻海最後一盤也是賣壓6千多張，終場下跌4.5元，收在219元，鴻海也是四大權值股中持續在月線以下個股。

台達電先盛後衰，盤中一度大漲55元來到1185元的歷史新高，隨後獲利了結賣壓出籠，股價一路向下修正，收盤前一度翻黑，最後小漲5元收在1135元，是靠最後一盤1231張的買超，才漲5元作收，但為四大權值股中唯一站上5日均線、10日均線、月線的個股。

四大權值股中台達電最強

聯發科以低15元的1470元開出，盤中雖然一度翻紅到1495元，但沒有維持太久，收盤還是下跌20元，收在1465元，在10日均線1472元以下，在月線1456元以上。

記憶體族群今日全面回檔，多檔個股差點跌停，鈺創大跌9.42％、跌6.5元、收在62.5元。前幾天反映美光買廠的力積電今日重挫8.21％、跌5.6元、收在62.6元。指標股南亞科跌7.72％、跌21元、收在251元，首次跌破5日均線257元。華邦電跌6.64％、跌7.5元、收在105.5元。旺宏跌4.56％、跌3.5元、收在73.3元。

群創聯電都爆量，金控股全面下跌

今日資金集中在群創，開低最後收在平盤27.1元，成交量來到75.4萬張，其次是成交量43.7萬張的聯電，大漲變小漲0.88％，最後收在68.4元。友達成交量也到41萬張的大量，大跌4.22％，收在15.9元。

比較特別的是，今天幾乎是資金全面退潮，金控股除了零星個股小漲，其他全面下跌，國泰金跌1.1％，收在75.7元。凱基金跌1.66％，收在17.8元。富邦金跌1.06％，收在93元。中信金跌0.78％，收在50.6元。

