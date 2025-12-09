2026年吉星高照！4生肖財運爆棚 職場順風順水

有4生肖明年「吉星高照」，運勢相當亮眼。（示意圖／Pexels）





隨著2026年將至，《搜狐網》運勢專欄指出，有4生肖明年「吉星高照」，運勢相當亮眼，不僅財運穩步上升，職場表現將迎來突破，整體生活有望更上層樓。

生肖豬

長期以穩健、踏實著稱的生肖豬，2026年迎來關鍵轉折，特別有利於團隊合作，人際關係和諧，過去累積的努力將在職場上獲得具體回饋，工作成果獲上級肯定，升職、加薪近在眼前，並獲得更多重要職務。

生肖雞

擅長理財的生肖雞，2026年財運格外突出，不僅能掌握關鍵商機，更有望與重要合作夥伴達成協議，拓展新領域與收入來源。過去的阻礙將逐漸遠離，事業穩定向上。此外，生肖雞在生活面也迎來平安順心的一年，家庭、健康與感情皆趨於穩定，整體幸福感顯著提升。

生肖蛇

生肖蛇的運勢在 2026 年就是一個字「穩」，擅於抓住細節中的商機，即使起步不快，仍能在長期累積中見到成果，財運循序漸進提升，無論本業收入或投資回報皆逐步成長。感情方面亦順遂，單身者有望遇見理想伴侶，已婚者則家庭和樂、關係更為穩固。

生肖兔

生肖兔在2026年財運全面爆發！除了正財穩健成長外，偏財運亦相當強勢，有機會獲得獎項、獎金或意外之財，甚至不排除出現「中大奖」的幸運機會。這筆額外資源可能成為之後長期收入的基礎，使整體生活水平快速提升。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度

蔬菜、豆腐、花生粉全出事！富樂、雅香、辛殿都上榜

曾任李登輝御醫 台灣心臟研究權威連文彬辭世

