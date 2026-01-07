2026年唯一值得買進的AI概念股 美媒點名這1支
初次上稿01-07 23:07 更新時間 01-08 07：15
〔編譯盧永山／綜合報導〕全球的上市公司股票數不清，如果2026年只能買進1支股票，投資人應該買哪1支？美國投資媒體《Motley Fool》專欄作家德魯利(Keithen Drury)發文點名，就是最可能在長期內漲幅穩穩跑贏大盤的台積電。
文章指出，無晶圓廠公司輝達(Nvidia)和超微半導體(AMD)在完成晶片設計工作後，就將晶片外包改台積電代工生產，而台積電是全球最大晶圓代工廠商，不僅製程技術遙遙領先，而且產品良率高，幾乎沒有競爭對手。
另外2家晶圓代工廠商是三星電子和英特爾。三星電子的產品品質不穩定，且晶圓代工業務規模遠小於台積電。英特爾的晶圓代工業務在過去幾年大幅下滑，客戶寥寥無幾，因為大多數科技業者都選擇與台積電合作。
儘管台積電幾乎沒有競爭對手，但仍不斷在開發新技術，其最新的2奈米製程晶片目前已開始投產。
台積電擁有領先的製程技術和規模最大的晶圓代工產能，其股票人工智慧(AI)熱潮中獲得追捧也就不足為奇了，因此，只要AI領域的投資持續成長，台積電就能長期受益。
不過，德魯利也警告，如果AI超大規模資料中心營運商決定放緩AI建設速度，台積電的股價將面臨壓力。但目前並未出現這類跡象，幾乎所有在AI領域競爭的科技公司都已告知投資人，2026年將是資本支出再創新高的1年，主要用於建設資料中心。
而這個趨勢在可預見的未來將持續下去，因為輝達曾經預測，全球資料中心支出每年將介於3兆至4兆美元之間，遠高於2025年的6000億美元。這是個巨大的成長，也是個大膽的預測。如果輝達的預測成真，台積電無異是最大贏家，因為該公司將為資料中心的許多設備供應晶片。
台積電面臨的另1個風險是地理位置。中國可能試圖併吞台灣，這將重創台積電和其股價。然而，如果台灣遭到中國攻擊，全球市場也可能隨之崩潰，因為台積電對科技供應鏈至關緊要。此外，中國入侵還可能引發大規模戰爭，這對全球市場將極度不利。因此，德魯利表示，他並不擔心這種風險。
