2026年國運籤「中上」廟方示警：這時恐有災害

高雄五甲關帝廟開出全國最早的國運籤。（圖／翻攝自google map）





春節將至，2026年也將迎來60年一遇的「赤馬紅羊劫」。高雄五甲關帝廟日前開出全國最早的國運籤，由關聖帝君賜下籤詩：「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」。廟方解讀，這支籤預示上半年運勢有利，而下半年則相對平穩，台灣經濟大幅走向世界，不過從農曆3月到農曆6月要注意自然災害和國際情勢帶來的衝擊。

60年一遇「赤馬紅羊劫」

「赤馬紅羊劫」被視為「天下將有大亂、大劫、大血光」的特殊時期。根據中日傳統玄學，丙午年的火氣過於旺盛，象徵多變與災難，因此被稱為「赤馬」，也因此丙午年往往被認為是不吉利之年。

根據《品觀點》報導，今年最早開出的國運籤在高雄市鳳山區五甲關帝廟，今年國運籤詩為「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」，整體運勢以上半年較為有利，下半年趨於平穩，屬於中上籤。

高雄五甲關帝廟指出，籤詩中「丙馬奔馳景色新」象徵國運旺盛且充滿變化，經濟方面表現亮眼，在國際間能見度提高，也有利於民眾福祉。隨著對外貿易及國際交流頻繁，台灣的經濟活動正逐步走向世界舞台，整體國際影響力顯著提升。

籤文預示：國運亮眼卻變化多端

不過廟方提醒，明年農曆3月至5月期間需警惕自然災害可能帶來的影響，農曆6月則應留意國際局勢變化可能造成的政策衝擊。面對變動環境，民眾與政府需審慎因應，以維持穩定發展。

在政府施政方向上，籤詩「午看造福照財神」強調政策應以民眾福祉為核心。廟方指出，除了追求經濟成長，政府也應注重社會福利，改善民生問題，包括縮小貧富差距及控制物價波動，均是重要課題。

「年華處處芬甘露」則提醒，社會穩定的關鍵在於公平分配資源及照顧弱勢族群。若政府政策能有效兼顧基層、青年及弱勢民眾，將有助於凝聚民心，穩定社會秩序，進而促進國運長久安定。

