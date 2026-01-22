2026年國運「木星與吊人交纏」 李靜唯示警：明年死神將至

透過吠陀占星、行星靈魂密碼與塔羅密碼的三重交叉比對，命理師李靜唯公開中華民國2026年國運預測，指出台灣將走入木星與吊人的糾纏，並在2027年迎來死神。她強調，這不是終點，而是一個時代正在學習如何放手與轉型。

命理師李靜唯公開中華民國2026年國運預測 。（示意圖／翻攝自Google Maps）

李靜唯在臉書粉絲專頁「靜唯老師」發文說明，越來越多人詢問她為何在解讀個人命盤時會延伸到國運，又為什麼會把吠陀占星、納迪葉與塔羅密碼放在同一個系統裡一起看。她表示，在長時間的研究與實務經驗裡，越來越確定一件事，不論是個人還是國家，其實都有屬於自己的靈魂節奏。差別只在於有些節奏走得很快，有些節奏必須經過時間的承重，才能走到它該走的位置。

廣告 廣告

在解讀國運時，李靜唯特別比對兩個關鍵時間點，一個是1912年1月1日國號正式建立的時刻，像是一個國家的命名時刻；另一個是1911年10月10日武昌起義成功，也就是國慶日，像是真正的出生瞬間。她分別用這兩個時間點去對照行星靈魂密碼與塔羅密碼的流年節奏，結果卻發現不論採用哪一個時間，結論竟然完全一致。

李靜唯透露，在行星靈魂密碼裡，年度核心落在同一股能量；而在塔羅密碼中，流年走向也同樣落在吊人接續死神。這個結果讓她一度無言，因為它意味著無論從哪一個歷史起點回望，中華民國台灣都正在走向同一段命運節奏、同一個靈魂維度，完全沒有模糊空間。

從吠陀占星與行星節奏來看，李靜唯分析，2026年中華民國所對應的行星靈魂能量是木星。她在文中寫道，木星從來不只是擴張，它代表的是信念、價值、法則、正義、國際秩序，以及一個國家選擇成為誰。木星之年沒有模糊的空間，所說的話、站的位置、選擇沉默或發聲的時刻，都會被放大、被看見，也被記住。

然而，若搭配塔羅密碼來看，2026年走的是吊人牌。李靜唯解釋，如果只看行星能量，2026年像是一個被推到舞台中央、無法閃避的年份。但吊人不是進攻而是承受，不是不能變動而是必須懂得妥協與等待。她表示，這一年很多事情看似卡住、延宕、被迫暫停，但那不是失敗，而是在更大的秩序裡被要求先穩住，不可躁進。

李靜唯進一步說明，木星與吊人的組合是殘酷卻極其真實的。木星要求說出立場，吊人卻要求為立場付出代價。於是2026年的台灣很可能會感受到國際關注增加但行動空間受限、價值被看見但現實必須忍耐、話語權存在但每一步都需要付出極高的代價。她直言，這不是示弱，而是一種被放在高壓位置上的承重期。

對於為何2026年如此關鍵，李靜唯點出明確的節奏，2026年是吊人，2027年是死神。她解釋，吊人是最後一次讓人慢慢放手的機會，而死神則是命運在替人完成告別。如果在2026年願意看清什麼該守、什麼該放，那麼2027年的轉變或許就不會那麼劇烈、那麼痛。

李靜唯總結，2026年對台灣而言，是在壓力之中確認信念、在受限之中看清方向的年份。因為木星要求展現價值，吊人要求學會承擔。她強調，這不是終點，而是一個時代正在學習如何放手。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

3星座最容易變肥羊 小心詐騙集團找上門

職場上出奇制勝！「4星座」心思奇巧 賺錢也別有門路

自帶青春濾鏡！ 4星座活力滿點 靠「人格魅力」狂圈粉