2026年地方公職人員選舉年 竹縣政風團隊於元旦升旗會場設置廉政宣導攤位

二0二六年地方公職人員選舉年， 竹縣政風團隊於元旦升旗會場設置廉政宣導攤位，倡議反賄選。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

迎接新的一年，新竹縣政府政風處、竹北市公所、關西鎮公所以及橫山鄉公所等所屬政風機構結合新竹縣政府一一五年元旦升旗典禮，在縣府廣場前設置「竹樂安居·廉能永續」廉政宣導攤位，推出幸運轉盤及廉政九宮格等趣味廉政有獎徵答遊戲，與民眾同樂，強調新年度持續落實廉能便民之決心。

縣府政風處表示，二0二六年是地方公職人員選舉年，宣導內容同步倡議反賄選行動，向民眾宣導乾淨選舉的重要性，期使廉潔理念與選舉文化相互融合，促使民眾與公部門共同維護優質民主環境，攜手打造廉潔、安心、永續的科技首都、幸福城市願景。

政風處指出，清廉政治係政府治理之重要基石，亦是公共信賴與社會安定之關鍵。配合中央推動「五打七安」政策，並踐行縣長楊文科「樂安居」之施政主軸，縣府政風團隊持續結合重要節慶與地方特色活動，透過寓教於樂之方式，向民眾宣導反詐騙、食品安全、道路安全、消費者保護及環境永續等觀念，並一併融入專業倫理議題，協助民眾建立正確倫理認知，將廉潔與誠信價值內化於日常生活，進一步提升社會參與之深度與廣度。