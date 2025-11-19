2026年地方選舉 鄭麗文喊勿鷸蚌相爭 黃國昌稱以大局為重

藍、白兩黨主席鄭麗文、黃國昌今天(19日)會晤，針對2026年地方選舉，鄭麗文表示，希望過程中不會因遊戲規則導致鷸蚌相爭，讓劣幣驅逐良幣，同時要發揮「1加1大於2」的效果，藍、白彼此要截長補短，藍加白將是台灣主流最新民意。黃國昌也說，政黨彼此可以良性競爭，絕非零和賽局，將為大局攜手合作。

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日共同出席「以行動、顧台灣」高峰會，針對國會監督、政黨合作模式及未來選戰布局等議題交換意見。

針對2026年地方選舉，鄭麗文表示，不希望過程中因為鷸蚌相爭，導致劣幣趨逐良幣，而是希望能夠讓最好的團隊、最強的人選順利當選，同時，要發揮「1加1大於2」的效果。她並強調，藍白之間全方位合作無死角，不僅要截長補短，她也相信藍加白無疑是台灣主流最新民意。鄭麗文：『(原音)所以我們不是為了合作而合作，更不是為了位子，而是希望如同我剛剛說的，不會因為遊戲規則導致鷸蚌相爭，讓劣幣驅逐了良幣，台灣特殊的政治文化、特殊的選舉，設計遊戲規則，我們透過兩黨的智慧跟經驗，甚至於是過去錯誤中的學習。』

黃國昌則說，藍、白雖是獨立不同的政黨，但政黨彼此可以良性競爭，絕非零和賽局，應共同思考更高的價值，為了大局攜手合作；面對2026年選舉，民眾黨一定會用最大誠意、最好方式，選出最強團隊。他提到，未來會秉持民眾黨前主席柯文哲提及的主流民意、國家正義及人民安全，思考如何讓人民看到希望與未來。

由於黃國昌曾表態角逐新北市長，外界關注未來藍、白如何在新北市長選舉展開合作，黃國昌表示，民眾黨非常想在地方有執政機會，但他個人也會以大局為重，當有更好的人選，當然願意支持。黃國昌：『(原音)最後如果我有機會代表在野聯盟選新北市，我一定全力以赴、使命必達，如果男主角不是我，千萬不用擔心黃國昌會扯後腿，你也不用擔心我會袖手旁觀，我會跳到第一線用最大的力量輔選。』

對於民眾黨拋出最晚在明年3月前，藍、白能確定民調整合方式，否則「火車時間到了就開走了」，鄭麗文說，若兩黨都有優秀人選且有高度意願參選，屆時勢必透過機制產生人選，她相信民調一定是不可或缺的重要工具，至於如何進行則待未來兩黨針對各縣市不同狀況來討論，她並認同民眾黨提出的時間點，希望從今天開始雙方能建立窗口密切磋商，且在高度誠意與智慧下，順利完成相關提名作業。

此外，黃國昌建議兩黨合作從智庫對接開始，鄭麗文聽聞後也當場允諾，並希望智庫平台能納入過去國民黨執政時期的優秀技術官僚、專家、公民團體等，讓重要政策也要貼合民意。