2026年多項勞工新制上路 最低工資、育嬰留停全面升級

多項勞動新制將自2026年起陸續上路。圖：AI生成

為強化勞工保障與回應少子化、高齡化及產業缺工等挑戰，勞動部宣布多項勞動新制將自2026年起陸續上路，其中最受關注的是最低工資調整，月薪將調升至2萬9,500元、時薪調升至196元，預估約247萬名勞工受惠，其中本國勞工約占84%。這也是自2016年以來連續第10年調漲，十年來月薪累計調幅達47.4%、時薪達63.3%，持續落實照顧基層勞工的政策目標。

多項勞動新制將自2026年起陸續上路。圖：勞動部提供

在兼顧工作與家庭方面，勞動部同步推動多項友善家庭措施，包括育嬰留職停薪改採「以日為單位」申請，雙親合計可請60日，並維持6個月內8成薪資補貼；家庭照顧假與照顧事假也可改以「小時」請假，雇主不得扣發全勤獎金。此外，為鼓勵雇主支持新制，將提供小微型企業每日1,000元獎勵金，並同步簡化育嬰留停津貼與續保申請流程。另配合少子女化對策，2026年起女性勞工每胎可請領最高10萬元生育補助，強化對育兒家庭的實質支持。

在勞權保障與職災防護方面，勞動部修正《勞工請假規則》，明確禁止雇主因病假給予不利處分，並擴大勞工法律扶助範圍，納入調解未履行、反訴及經濟弱勢勞工必要生活費用扶助，延長扶助期間至最長270日。另自2026年起，重大職災資訊將全面透明化，並推出職災勞工法律協助方案，提供即時法律諮詢、免資力審查及擴大民刑事訴訟費用扶助，同時擴增職業傷病診治與職能復健醫院量能。針對缺工問題，勞動部也配合修法推動跨國勞動力精進方案，並升級攬才專法，協助產業補實人力、打造勞資雙贏的勞動環境。

