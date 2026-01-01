2026年多項證券新制 上市公司分階段揭露碳盤查資訊

（中央社記者曾仁凱台北1日電）2026年正式報到，呼應永續等大趨勢，今年起將有多項證券新制上路，包括全體上市公司應分階段於年報及永續報告書揭露溫室氣體盤查（碳盤查）及減量相關資訊，公司治理評鑑也從今年起將轉型並更名為ESG評鑑，證交所特別提醒上市公司注意法規及制度變動。

根據證交所整理，今年起有多項證券新制上路。其中，全體上市公司應分階段於年報及永續報告書揭露溫室氣體盤查及減量相關資訊。資本額達新台幣50億元以上的上市公司，2026年應揭露合併報表母子公司溫室氣體盤查數據，以及揭露含合併財報子公司在內的公司減碳目標、策略及具體行動計畫。資本額未達50億元的上市公司則應於2026年揭露個體公司溫室氣體盤查數據。

另根據金管會2025年11月修正準則，要求上市公司自2026會計年度起，依資本額分階段適用IFRS永續揭露準則。

為建構市場永續價值文化，進一步鑑別上市櫃公司於ESG各面向的永續發展表現，並提供投資人進行ESG投資決策參考，由證交所主辦的公司治理評鑑，今年起也將轉型並更名為ESG評鑑，擴展強化環境面與社會面相關議題等指標。

此外，為呼應資本市場加速邁向永續發展，依金管會「綠色及轉型金融行動方案」，推出「綠色證券認證制度」，以世界交易所聯合會（WFE）綠色股權原則為基礎，搭配台灣永續經濟活動認定參考指引，透過綠色收入分類與公開資訊審查，建立標準化之認證框架。

2026年綠色證券認證制度將正式實行，鼓勵企業綠色轉型，並持續引導資金流向具永續價值之企業。

為落實減碳及永續目標，朝向無紙化前進，上市公司自申報2026年第1季財務報告起，將從現行以紙本申報與抄送之財務報告及相關附件之方式，全面改為以電子檔案上傳至指定之資訊申報網站，無須再檢送紙本財報。

今年起，上市公司申報股東會年報時，也無須檢送紙本予證交所，並需上傳具可搜尋功能的電子檔，以利投資人有效查詢及使用。

其他方面，2026年起也強化上市公司員工薪酬揭露，國內上市公司，以及創新板國內上市公司，自今年起須辦理基層員工調整薪資或分派酬勞申報作業，期透過資訊揭露保障基層員工薪酬。

另配合金管會規劃時程推動揭露性別薪資資訊，實收資本額100億元以上的上市公司，今年起須於非擔任主管職務之全時員工薪資資訊申報中，揭露性別薪資中位數及平均數，期透過資訊透明化帶動縮減性別薪資差距。（編輯：翟思嘉）1150101