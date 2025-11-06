■2026年大商轉 第二波行情操作術CPO+人形機器人 迎接爆發性成長

文．蔡武穆

自2025國安基金進場至今，加權指數已大漲超過11000點，沒賺到這一波大多頭的投資人不必懊惱，1315期《理財周刊》為投資人規劃第二波行情操作術，並點明2026年大商轉的CPO族群，將開始獲利大爆發。而家事機器人引爆的新商機，更揭開AI人形機器人美台大合作的新面貌，這個非紅供應鏈會鯨吞全球多大市場，值得持續追蹤。

還記得2024年9月半導體展，以台積電為首，號召半導體及光通訊大廠成立「矽光子聯盟」，矽光子成為一個未來看得見的想像題材，華星光、上詮、眾達-KY等股價屢創新高，本益比高達30~40倍卻未見營收成長。

光通訊時代正式啟動 明年CPO大爆發

市場分析師一致認為，這是在漲2026年題材，建議以籌碼、技術面來操作，到今年1月春節封關前CPO還一度大漲，有可能成為新春開紅盤的亮點，不料因川普對等關稅及deepseek橫空問世，CPO股價開始修正，沉潛了大半年。

市場激情冷卻，矽光子研發腳步不停歇，台積電的緊湊型通用光子引擎COUPE技術在今年上半年完成驗證，預計在2026年將CPO矽光子直接導入CoWoS封裝中並大量生產。輝達在今年3月GTC大會上首度發表的Spectrum-X及Quantum-X兩款矽光子交換器，即是採用台積電COUPE光引擎技術，直至10月GTC大會上宣布Spectrum-X已獲甲骨文和META採用，揭示光通訊時代正式啟動。

另一方面，博通在今年10月，第三代共同封裝CPO技術乙太網路交換器Tomahawk 6 Davisson已開始供貨，同樣也是採用台積電COUPE光引擎技術，光學互連功耗降低70%，滿足超大規模和AI資料中心對能源效率的要求。兩家大廠不約而同出貨CPO交換器，意味CPO商轉正式來臨，明年將會是CPO大爆發的一年。

10年年複合成長率達27.5% 在AI與高速傳輸領域爆發力強

CPO是以光取代銅，直接將矽光子元件和GPU、CPU封裝在同一個基板上，縮短傳輸距離，大幅減少熱能及資料耗損，以確保AI的算力。根據資料顯示，每一個大型語言模型LLM需要用到數萬顆GPU進行高頻率的參數交換，每個GPU之間就是一個節點，傳統的光收發模組設置在GPU以外，並以銅線傳輸，會耗掉10%的電力，同時產生熱能，CPO成為解決電力及熱能最佳的解決方案。

不只是GPU之間需要CPO，AI伺服器之間也需要CPO交換器來執行資料傳輸，根據市場統計，每十萬台AI機櫃需要一萬台CPO交換器，而每一台CPO交換器至少有一萬顆光收發模組，可見需求之大。

目前市場上有400G及800G交換器，400G交換器使用銅線傳輸尚有餘裕，隨著AI算力增加，800G乃至於1.6T、3.2T交換器就必須使用CPO矽光子來傳輸，800G今年已經上市，明年量產，1.6T預計於明年推出。

研究機構Research Nester最新報告顯示，全球CPO矽光子市場規模2024年可望達28.1億美元，2026年上看35.1億美元，2035年更可能突破319億美元（約新台幣3,000億元），十年間年複合成長率高達27.5%，成為AI與高速傳輸領域最具爆發力的新藍海。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1315期，2025.11.06出刊。

圖片取自輝達官網

