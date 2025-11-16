大愛劇《大愛街二巷》葉天倫導情境喜劇 侯彥西嚴正嵐用生活日常情感真實傳遞感動
慈濟傳播人文志業於1998年1月1日開播的大愛電視，擁有獨樹一格的「軟技能」，源自於慈濟60年來，以慈善、醫療、教育、人文的力量，灌注在國際賑災、骨髓捐贈、環保與社區志工領域，提供身心靈的全方位關懷。大愛電視再製作出情感真實的節目與戲劇，以寓教於樂的方式，不僅陪伴觀眾走過人生低谷，更結合觀眾群體的力量，展現非營利組織的使命，共創一個充滿愛的公民社會。隨著21世紀的技術與人口結構變革，局勢瞬息萬變，大愛電視將生活日常的人性美善，透過不同平台繼續傳遞感動，更是世代更迭下無法取代的核心競爭力。
(大愛劇《大愛街二巷》於關渡舉行開鏡儀式)
2026上半年即將推出的情境喜劇《大愛街二巷》是一齣「跨時空零距離」的影視饗宴。導演兼製作人葉天倫、導演陳怡妤，以及主演群侯彥西、嚴正嵐、柯素雲、謝其文、阮安妮、吳奕蓉、潘君侖、余子嫣、洪君昊、邵奕玫、宋亭頤出席10日在關渡靜思堂舉行的開鏡儀式。
(大愛劇《大愛街二巷》開鏡。左起：宋亭頤、邵奕玫、阮安妮、余子嫣、吳奕蓉、柯素雲、侯彥西、導播吳蒙恩、葉天倫導演、編劇謝育秀、導演陳怡妤、嚴正嵐、謝其文、洪君昊、潘君侖)
慈濟傳播人文志業合心精進長姚仁祿說，這是年度重要的大愛劇之一「結合了世界各地收集到的慈濟大大小小在社區中發生的故事，然後讓大家知道，一個美善的社區就算偶爾會有一些波折，也能夠在大家一起合心向善的力量下，變成是大家很好生活的地方」。
(大愛劇《大愛街二巷》開鏡儀式，慈濟傳播人文志業合心精進長姚仁祿致詞。左1：總籌潘鳳珠、左2：編劇謝育秀、右：葉天倫導演。)
大愛電視以戲劇清流之姿，在千禧年初登上收視龍頭，2003年順勢推出的《大愛一條街》，在睽違22年後推出《大愛街二巷》，執行長王端正期待，在全球挑戰與競爭加劇的年代，也能成為每個家庭共同的選擇，在追劇的同時，啟發潛移默化的化學變化。
(大愛劇《大愛街二巷》開鏡儀式，慈濟傳播人文志業執行長王端正致詞。右：葉天倫導演，左1：編劇謝育秀、左2：慈濟傳播人文志業合心精進長姚仁祿)
以電影《大稻埕》創下億萬票房的導演葉天倫，也曾演出《大愛一條街》，當時由母親潘鳳珠擔任製作人，在租借的攝影棚拍攝，時隔22年後，葉天倫累積豐富經驗，在《大愛街二巷》中不但身兼製作人及導演，片場更是在大愛電視15公尺高、166坪的棚內搭建出的大型棚景，並且邀請設計過金曲、金鐘、金馬3金舞台的美術設計師曾蘇銘擔任美術總監，把臺灣社區建築濃縮萃取，巷弄街道也都看得到精心刻畫出的老味道，又融合現代感的室內設計美學，葉天倫說「這是以前只有電影公司中影才有的規模，臺灣電視台完全沒有人在棚內做這麼大，這是大愛電視首開先例」。葉天倫認為情境喜劇是一個全世界通行的喜劇類型「很開心這次跟大愛電視要做這樣子一個嶄新的嘗試」。葉天倫也跟陳怡妤搭檔雙導演，兩人是世新大學同班同學， 用彼此多年來的熟悉度，提升製作效率和作品的藝術深度。
(大愛電視打造專屬大型棚景拍攝情境喜劇《大愛街二巷》。左起：余子嫣、謝其文、柯素雲、侯彥西、嚴正嵐、阮安妮、宋亭頤、邵奕玫、洪君昊、吳奕蓉、潘君侖)
侯彥西與嚴正嵐在劇中飾演一對年輕的夫妻。劇中侯彥西飾演「大方」的角色，在法國學烘焙，回國在社區展店，個性隨和、以和為貴與愛笑跟他自己本人很像，不過他卻覺得壓力更大，也更緊張「最主要應該是心態的調整，因為這部劇，是我第一次擔任長劇的男主角」。這也是他首次嘗試情境喜劇「要如何讓觀眾會心一笑，或者是在難過中也可以感受到愉悅的氛圍等等之類這種事情，我覺得是比較困難的」。為了讓角色更立體，帶出留學生的氣息，侯彥西詢問他長期待在法國的朋友「也找了一些簡單的法文練習，就是希望能在台詞中加一些簡單的法文用語」。
(大愛劇《大愛街二巷》開鏡。侯彥西、嚴正嵐飾演夫妻)
