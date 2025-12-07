2026年天文年鑑上線 詳盡天象資料全收錄

記者黃朝琴／臺北報導

2026年即將到來，臺北天文館精算明年全國各地的天象資訊，包括完整的節氣、各縣市太陽升落及曙暮光時間，月球與月相變化，行星與太陽系重要天體位置、亮度與衝、合等現象的資料，以及彗星、小行星、日月食、掩星和流星雨等各類天象的預測，完整彙編於「2026年天文年鑑」，可於天文館網站免費下載。

臺北天文館表示，展望2026年天象，全球共將發生2次日食和2次月食，臺灣可觀賞到3月3日（二）月出時即發生的「月全食」，當日恰好也是元宵節，是明年最特別且不可錯過的重要天象。

天文館指出，在行星動態方面，2026年共有6次水星大距，金星僅在8月有一次東大距，木星衝在1月10日（六），土星衝為10月4日（日），是觀賞這些行星的最佳時機。此外還有兩次十分接近的「行星合」，分別是6月10日（三）的「金星合木星」以及11月16日（一）的「火星合木星」，都是明亮行星相互接近，在夜空中格外吸睛。

天文館進一步表示，年度3大流星雨同樣精采可期，8月13日（四）的英仙座流星雨、12月14日（一）雙子座流星雨極大期的觀賞條件都不錯，而1月4日（日）的象限儀座流星雨極大時則會受月光干擾而影響觀賞。

此外4月23日（四）的天琴座流星雨、5月6日（三）的寶瓶座η流星雨、7月31日（五）的寶瓶座δ南流星雨，以及10月21日（三）的獵戶座流星雨也都值得關注。

5月23日（六）發生的月掩1.3等的獅子座亮星軒轅十四，為2026年僅有的一場月掩亮星事件，因發生於白晝，觀察相當具有挑戰性。

在行星與明亮星團方面，火星於10月11日（日）至13日（二）之間經過亮度3.7等的鬼宿星團，也是很特別的天文景象，建議可用雙筒望遠鏡欣賞。

除了「天文年鑑」外，臺北天文館網站「天象預報」中亦將隨時報導最新的天象資訊，可上網參閱。