2026年天赦日曝！轉運秘法一次看：「2物」壓枕下7天送走壞運氣

記者簡浩正／台北報導

紫竹觀音宮教「2物」壓枕頭下7天，可以送走壞運氣。（示意圖／翻攝自pixabay）

2026年來到，再一個月左右就是農曆春節，不少民眾期待新年轉運、擺脫過去一年的不順。除了向神明祈求庇佑，也有人選擇從居家民俗著手。彰化埔鹽紫竹觀音宮近日就在臉書分享「拋開惡運法」，材料簡單、步驟也不複雜，7天後好運即來。

拋開惡運法步驟如下：

1、準備一個紅包袋以及一張兩面都是紅色的紙，還有七個桔子皮、自己的頭髮七根，再剪下一些指甲。

2、把剪下來的指甲和頭髮放進紅包袋裡，在紅包外寫上自己的名字和惡運。



3、之後，再把準備好的紅紙寫上「好運到」，然後把桔子皮包起來。

4、把紅紙和紅包袋放到枕頭上壓七天。 七天後，將紅包袋內的桔子皮用來泡澡，洗淨身體。 而紅包袋則拿到海邊丟到大海，讓自己的惡運隨著大海流走，這樣好運就會隨之而來了。

另，紫竹觀音宮也提及，「天赦日」是古代曆法中的一個特殊吉日，被認為是天帝寬恕眾生罪的日子。 古人認為：“天赦日，四時專氣，生育萬物，宥罪赦過”，是天帝寬恕眾生罪過的最佳時機，有利於消除災厄，祈求福壽。2026年天赦日有六天，包括春季的3月5日（四） 、5月4日（四）；夏季的5月20日（三）、7月19日（日） ；秋季的 10月1日（四）；以及冬季的12月16日（三）。民眾應該好好利用好天赦日這一天，來進行辦大事。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

