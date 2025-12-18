2026年好市多7大變革 美食區也要會員資格驗證

好市多計畫在明年推出7項重要變革，包括美食區開始實施會員資格驗證、增設據點。（圖／翻攝自好市多官網）





美式賣場好市多（Costco）向來以大份量商品與多樣化美食區聞名。為因應不斷變化的商業環境，好市多計畫在明年推出7項重要變革，包括美食區開始實施會員資格驗證、增設據點，以及提升消費體驗。

根據外媒《mashed》報導，2025年，好市多已經進行了一系列調整，包括將美食區的百事可樂替換為可口可樂飲料機、增加倉庫入口的會員掃描器數量，以及推出新的鬆餅配方。此外，好市多還讓高級會員在平日及週日上午9點至10點享有專屬購物時間。如今，好市多又提出7項新變革，將於2026年正式實施。

2026年好市多7大變革

1.更多非傳統形式的好市多門市即將開幕

2026年春季，好市多將在加州米申維耶霍（Mission Viejo）開設一間非傳統門市，結合獨立加油站服務。此前，好市多也曾計畫在2025年底開設新的商務中心，並希望將這種模式擴展至加拿大。從全新的門市布局到商務中心模式的發展，好市多對門市的定義將在2026年迎來前所未有的重新定位。

2.好市多將擴大標準倉儲式超市規模

2026年，雖然非傳統門市的數量可能增加，但好市多仍將重點放在標準倉儲式零售模式上。截至2025年，好市多原計畫新建29家門市，其中10家位於美國境外，但最終於年底共開設27家新店。展望2026年，好市多計畫再開設35家新門市，其中有5家屬於原有門市搬遷，並非全新市場拓展。即便如此，好市多的業務版圖仍持續擴張，整體成長速度與2025年相當。

3.美食區將開始要求會員資格驗證

2026年，好市多美食區將新增會員驗證程序，強化對美食區的管理。屆時，顧客在美食區點餐時，需要出示會員卡，使用的電子掃描儀與倉庫入口處相同，確保只有會員才能享用美食服務。

4.採用新技術優化結帳流程

近期，好市多推出「掃碼即走」系統，會員可在購物時使用好市多App掃描購物車內的商品，並透過App完成付款。結帳後，店員僅需掃描電子收據進行核對，大幅提升結帳效率並減少排隊時間。

5.引進新系統提高藥局定價透明度

自2026年1月1日起，好市多藥局將與Nativus公司合作，簡化藥品購買流程。Nativus會員在好市多購買藥品時，價格將以好市多的基礎售價加上固定加價計算，使藥品定價更加透明，消費者更易理解費用構成。

6.擴大自有品牌產線以維持價格穩定

早在2025年9月的第四季財報電話會議上，好市多便提出策略，藉由強化自有品牌Kirkland Signature來抵銷關稅成本，同時維持價格穩定並促進銷售成長。此外，好市多計畫將部分Kirkland Signature產品的生產地點盡量靠近實體門市，以降低運輸成本，並透過本地化生產減少溫室氣體排放。

7.員工時薪將上調

2025年3月，好市多敲定新的員工協議，將低薪員工時薪提高0.5美元，高薪員工時薪提高1美元，達到每小時30.90美元。未來每年還將再調整1美元，到2026年，高薪員工時薪將達到每小時31.90美元（約新台幣997 元）。

