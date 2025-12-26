2026年好運報到！4生肖財運超強 進帳驚人

4個生肖在新的一年受到好運加持，財運、人際與事業發展皆有亮眼表現。（示意圖／Pexels）





即將揮別2025年，迎來2026年！《搜狐網》運勢專欄指出，有4個生肖在新的一年受到好運加持，不只運勢明顯回溫，財運、人際與事業發展皆有亮眼表現。

生肖龍

屬龍者2026年家庭運特別旺，和家人之間的互動更緊密，長輩關心、親友支持明顯增加，過去的小摩擦也容易一一化解，整體氛圍相當和諧。感情方面同樣有驚喜，單身的屬龍者桃花運走強，可能在工作或社交場合遇到條件出眾、氣場強又聊得來的對象，感受到「被愛追著跑」的幸福感。

生肖蛇

屬蛇的朋友2026年財運亮眼，正財、偏財都有不錯表現，無論是工作收入、獎金，還是投資理財，都有機會帶來額外進帳，建議可嘗試新的投資方向，但同時也要保持理性，避免一時衝動或貪心，才能讓好運走得更長久。

生肖虎

屬虎者向來行動力強、決斷果敢，2026年容易抓住市場機會，開拓新業務或接下重要任務，領導能力也備受肯定，不僅有升遷機會，獎金收入也相當可觀。同時交友圈貴人多、小人少，讓發展之路走得更順。財運方面收入穩定成長，加上投資眼光不錯，賺錢節奏明顯加快。

生肖馬

屬馬者2026年維持一貫的衝勁與行動力，勇於嘗試、敢拚敢衝，特別容易被主管看見，重要專案、升職機會接連上門。財運同樣強勢，除了本業收入提升，還可能在投資或意外機會中獲得一筆額外之財，整體進帳速度相當驚人。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考