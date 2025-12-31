2026年好運擋不住！3生肖事業順 數錢數到手抽筋

搜狐網專欄就點名，有3個生肖將迎來黃金時期。（示意圖／翻攝自pexels）





明天開始好運真的擋不住！搜狐網專欄就點名，有3個生肖將迎來黃金時期，不只事業順、財運旺，連生活中的喜事也是一件接一件，橫財大發、數錢數到手抽筋。

屬雞 機靈出招、財路大開 事業、家庭雙豐收

屬雞的朋友，明天起整體運勢明顯升溫。命理老師指出，屬雞的人向來反應快、腦筋動得快，這段時間特別容易抓住關鍵機會，不論是在職場表現、業績收入，甚至是偏財運，都有亮眼表現。

實際案例中，一名從事銷售工作的李姓女子分享，過去努力多年卻總覺得差臨門一腳，沒想到近期客戶主動回流，還介紹新客戶上門，收入明顯成長，讓她直呼「真的很有感」。

不只工作順利，家庭喜事也接連報到，孩子考上理想學校、另一半職場獲得肯定，讓她笑說：「最近真的每天都有好消息。」

屬狗 貴人現身、資金到位 關鍵時刻有人拉一把

屬狗的朋友，明天開始將明顯感受到「貴人運」大爆發。命理老師分析，屬狗的人向來給人可靠、講義氣的印象，這段時間特別容易遇到願意伸出援手的關鍵人物。

一名創業中的王姓男子透露，公司原本卡在資金瓶頸，沒想到老朋友牽線介紹投資人，不只順利談成合作，對方還提供實務經驗與策略建議，讓公司發展一口氣加速。

事業運轉強勁之餘，家庭運勢也同步升溫，家中喜事臨門、親情更加緊密，讓他感嘆：「這段時間真的像被好運包圍。」

屬豬 福氣上門、偏財入袋 生活幸福感直線上升

屬豬的朋友，明天起將迎來福氣滿滿的一段時間。命理老師指出，屬豬的人個性樂觀、心地善良，近期容易吸引好運靠近，不只正財穩定，連偏財運也有驚喜。

一名經營餐飲業的張姓老闆分享，新推出的菜色意外爆紅，業績明顯成長，甚至還在活動中抽中大獎，讓他直呼「真的沒想過會輪到我」。

更讓人羨慕的是，家庭運勢同樣亮眼，孩子學業有成、長輩身體健康，事業與家庭雙雙到位，幸福感大幅提升。

