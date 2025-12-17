2026年好運降臨！「最旺4生肖」運勢爆棚

2026年將有4個生肖受到好運眷顧。（示意圖／Pexels）





2025年進入尾聲，不少人也開始關心新一年的運勢走向。《搜狐網》運勢專欄點名，2026年將有4個生肖受到好運眷顧，不論在事業發展、財富累積，還是人脈拓展上都有亮眼表現，被形容為「好運主角」一點也不誇張。

生肖鼠

屬鼠者向來反應快、腦筋靈活，2026年更能把這項優勢發揮到極致。面對新趨勢或新機會，往往能第一時間掌握方向，在職場上搶得先機。加上偏財運不錯，像是小額投資、抽獎或臨時冒出的機會，都可能帶來意外收穫，看似不起眼的小錢，累積起來卻相當有感。

生肖虎

屬虎者在2026年氣場全開，事業上容易被看見，無論是升任要職，還是被指派參與重要任務，都有機會站上舞台中央。同時貴人運也相當旺，資源與機會往往主動找上門，讓整體發展更順利。財運方面，正財穩定成長之外，透過合作或投資，也有機會為收入帶來明顯提升。

生肖蛇

屬蛇者明年的關鍵字是「穩」，做事一向冷靜、擅長規劃，2026年在投資理財上更能看準時機，避開風險。雖然表面看起來不張揚，但實際上資產正一步步累積，走的是低調卻踏實的致富路線。

生肖馬

屬馬者則是行動派代表，2026年只要肯衝、肯嘗試，就容易換來實質回報，不論是本業還是副業發展，都有機會交出好成績，加上人緣佳、態度正面，好運自然跟著來，財運也在忙碌中逐漸到位。

