2026年婚運最強4星座！感情進展明朗，關係定下來就趁今年
2026年的星象變化，讓部分星座在感情上出現較明顯的推進機會。有4個星座在這一年，無論是遇到合適對象，或是現有關係走向穩定，都比較容易往婚姻方向發展。感情進程不再反覆拉扯，而是逐步確認彼此的未來規劃。
摩羯座：感情與生活節奏更一致
2026年的摩羯座，在事業與感情之間較能取得平衡。務實、可靠的特質，在這一年特別容易被看見，也較可能在工作或進修相關場合，認識理念相近的對象。對方能理解摩羯對工作的投入，相處過程少了猜測與消耗。一旦確立關係，摩羯通常會朝長期穩定的方向思考，感情發展相對順利。
巨蟹座：重視家庭的特質成為優勢
巨蟹座在2026年的感情機會增加，與其本身重視家庭、情感細膩有關。這一年較可能透過親友聚會或熟人圈子，認識同樣看重責任與生活穩定的對象。相處過程以互相照顧、理解為主，感情升溫節奏自然，不太需要經歷太多反覆試探，就能逐步確認關係方向。
天秤座：人際互動順暢，感情選擇更明確
2026年的天秤座，在人際場合中表現亮眼，與人互動的舒適感，也讓感情機會明顯增加。不同於以往容易猶豫不決，這一年在感情選擇上較能釐清自己的想法，遇到合適的人時，願意認真推進關係。曖昧期不易拖長，感情發展節奏相對明確。
金牛座：穩定互動中累積信任
金牛座在2026年的感情運勢，建立在一貫的踏實與專一之上。對感情不急躁，重視實際相處與長期價值，也讓身邊的人更容易感到安心。這一年，透過親友介紹或日常社交，較可能遇到條件與想法相近的對象。感情在穩定互動中慢慢累積信任，不少關係會在這段時間進一步被確認。
延伸閱讀
2026年正式換檔！12星座年度運勢大解析，誰實力變強、誰戀愛滿滿一次看
其他人也在看
阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密0105-0111
文 / 李昱墨 生肖鼠，卦象： 兌為澤 人見人愛，剛中柔外。整體來說有著不錯的運勢狀態，記得努力想要達到目標的 […]民眾日報 ・ 21 小時前 ・ 1
12星座本周運勢〈01.04~01.10〉
【牡羊座】致勝技巧：打好基礎，順勢而為。【金牛座】致勝技巧：積極應對，搶佔先機。【雙子座】致勝技巧：找準目標，事半功倍。【巨蟹座】致勝技巧：勇敢面對，坦然接受。【獅子座】致勝技巧：拿定主義，切忌糾結…科技紫微網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
小孟老師運勢／金牛座有望加薪！4星座「錢滾錢獲利」財運旺
生活中心／綜合報導今日是1月4日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他點名本日金牛座有望加薪，另外4星座也有不錯財運，巨蟹座正偏財運勢佳，獅子座積蓄豐厚不斷，魔羯座儲蓄不斷增加，雙魚座則是錢滾錢獲利快。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 19 小時前 ・ 24
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 21
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 17 小時前 ・ 418
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 2
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 792
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 1 天前 ・ 7
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 21
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 10
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 23
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 36
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 127
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 503
白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿 柯文哲親自表態了
即時中心／黃于庭報導行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，會如期卸任還是繼續留任？對此，柯文哲也親自做出回應。民視 ・ 1 天前 ・ 68
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 94
美軍夜襲委內瑞拉！俄羅斯怒批川普「理由站不住腳」 要求安理會介入
委內瑞拉首都加拉加斯於3日凌晨發生連環爆炸，美國總統川普（Donald Trump）稍早證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事攻擊，並成功逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和其妻子。俄羅斯發聲譴責，稱此為美國的「武裝侵略行動」，呼籲各方克制，避免衝突進一步升級。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 102
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 21 小時前 ・ 17