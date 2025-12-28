2026年將至！他曝「大家都會犯1錯誤」8萬人喊：我也會

有網友幽默指出，許多人在辦理銀行業務或填寫日期表格時，仍會不自覺把年份寫成2025，時不時會上演將5硬改成6的爆笑畫面。（示意圖／東森新聞）





隨著2026年即將到來，有網友幽默指出，許多人在辦理銀行業務或填寫日期表格時，仍會不自覺把年份寫成2025，時不時會上演將5硬改成6的爆笑畫面。不過，也有從事金融業的網友苦笑，並直言「身為銀行櫃員看到這個頭好痛」。

Threads熱傳照片 立可帶硬改5為6引共鳴

有網友在Threads分享一張照片，畫面中年份原本寫著2025，卻被硬生生改成6，還用立可帶遮蓋痕跡。原PO也特別提醒大家，「下週就進入2026年了」，填寫表格或文件時務必要注意年份，千萬別寫錯了，文章直接有8萬人按讚，也引發不少網友的共鳴。

網友留言爆笑 坦言每年都會寫錯年份

有不少網友都贊同這張圖片，並表示「每年都在幹這種事」、「沒錯，就是我，改到還生氣」。也有網友坦言，「可能過完農曆年才改得過來」、「有時候重寫又寫錯，會很崩潰」、「立可帶塗過又寫錯好真實，超好笑」。

金融業員工心聲 銀行櫃員看到「頭好痛」

也有從事金融業及出納員工的網友也直呼，「身為銀行櫃員看到這個頭好痛」、「身為金融業覺得恐慌，只要寫錯日期都是會挫賽冒冷汗的程度」、「重寫一張要不然就是塗改處簽章」、「我能想到公司出納會不停的『嘖』，然後撕掉匯款單的畫面」。