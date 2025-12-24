2026年市售六款「魚油評鑑」推薦與「魚油挑選方式」醫看就懂！

吃魚油好處多？現代人生活工作忙碌，保健食品也成為重要的營養補充來源。尤其近年來國人健康意識抬頭，魚油補充已成為現代人日常保健的重要一環，面對市面上各種琳瑯滿目的魚油產品，究竟該怎麼挑？魚油該怎麼吃，又應該什麼時候吃才對？家醫科醫師林敬恩提出諮詢解方，方便民眾了解自身需求與挑選的四大重點。

吃魚油好處多，三大關鍵營養成分「Omega-3、EPA與DHA」你知道多少？(圖：ShutterStock)

魚油有那些成分？對人體有何幫助？

根據醫學期刊指出：魚油所含的關鍵成分「EPA與DHA」，對人體心血管健康、腦部功能，視力保健與抗發炎功效上都有很好的幫助。EPA與DHA 同屬Omega-3多元不飽和脂肪酸（Polyunsaturated Fatty Acids, PUFA），對維持健康具有多方面的助益，包括：循環保健、健康調節，以及促進新陳代謝等。其中，DHA（Docosahexaenoic Acid）能增進記憶力與認知功能，活絡思緒，並對於視力維持上具有良好效益，EPA（Eicosapentaenoic acid）則有良好抗發炎功效，降低血脂、減少動脈硬化風險，有益心血管健康循環及代謝，還能維持心理健康。

魚油該怎麼吃？什麼人吃魚油最好？

透過魚油來補充DHA、EPA是健康的好選擇，林敬恩醫師建議可於餐後，或隨餐食用都好，由於魚油本身是脂溶性營養素，和含有油脂的食物一起吃可提升魚油的吸收率。因我們日常吃的食物中，大多含有脂肪，因此會建議餐後或隨餐食用。但醫師也提醒：避免食用過量隱藏版高油脂的食物，如：鍋貼、燒餅油條、蔥油餅、勾芡(如燴飯、羹麵)、麵包、中西式糕點等精緻食品，而應選擇食用含健康脂肪的食物，如：雞蛋、酪梨、橄欖油、堅果、豆腐或豆漿等。

什麼人適合吃魚油呢？林敬恩醫師表示：外食族、3C使用者、學生、上班族、銀髮族、孕婦和運動健身者補充魚油都很好。因為魚油可以提供人體必需，卻又無法自行合成的Ｏmega-3多元不飽和脂肪酸，包含EPA、DHA等營養素，可幫助保護心血管、腦部與視力健康、維持專注力、調整體質與代謝有良好幫助，尤其適合現代忙碌生活型態的人們。

魚油挑選四大重點，除了「85%濃度、rTG 型式、海洋永續標章認證」外、「新鮮度指標TOTOX值」也是選擇新鮮魚油的關鍵重點（圖片來源：諾得頂級魚油）

魚油怎麼挑選？四大重點〔醫〕講就懂！

【重點一：85%濃度 】

魚油的好壞，決定在Omega-3的含量，也就是常聽說的「魚油濃度」，也代表Omega-3有效含量高低。目前因萃取技術成熟，大多數魚油的Omega-3濃度可達到60%以上，但民眾在選擇魚油保健品補充時，可優先挑選「濃度在85%以上」的魚油產品。

【重點二：rTG 型式】

常見的魚油保健產品因製程有所差異，所萃取出的魚油成品結構型態也有所不同。一般可分為3種形式，分別是rTG型（re-esterified Triglycerides）、EE型（ethylesters）、TG型（Triglycerides），其中「rTG 型式」的Omega-3濃度大多可達60%-80%，其餘兩種EE型與TG型大多在30%-70%左右，因此建議民眾選擇魚油產品可優先挑選「rTG 型式」的魚油。

【重點三：標示TOTOX值｜低於或等於10新鮮風味佳】

魚油是萃取透過透過壓榨、蒸煮或超臨界萃取方式取得，再經過濃縮、純化、精煉等步驟，其過程中魚油的不飽和脂肪酸接觸到空氣中的氧氣，會逐漸酸敗，導致產生異味、魚腥味。國際標準值的TOTOX氧化指標是專門用來測試魚油氧化數職的指標，建議民眾在選擇時，可優先挑選有標示TOTOX值且低於或等於10以下的魚油產品，可保障魚油的新鮮度。

【重點四：海洋永續標章認證】

由於魚油萃取自深海魚，是一種海洋資源的循環，市售魚油標示並不一定完整呈現，建議民眾挑選注重永續環保、海洋友善的認證魚油產品，如：聯合國全球契約、FOS海洋之友、IFFO-RS、Marine Trust等相關認證，在獲取魚油的好處時，同時兼顧海洋友善與永續。

林敬恩醫師建議民眾挑選注重永續環保、海洋友善的認證魚油產品，兼顧海洋友善與永續。 （圖片來源：諾得頂級魚油）

〔醫師好生活〕評鑑2026年市售六款「魚油推薦」評鑑指標

市面上的魚油眾多，濃度、來源、劑型、型式與新鮮度指標TOTOX值，通通都會影響魚油品質。〔醫師好生活〕編輯邀請專家營養師共同評鑑市面上熱門8款魚油產品，提供民眾選購重點，找到適合自己的魚油產品！

【魚油評鑑一】諾得挪威頂級魚油：

魚油濃度85%、rTG 型式魚油、TOTOX值低於10新鮮風味佳、海洋永續標章認證，120天份30粒8盒組／優惠價$2,980元，每日2粒，平均每日約24.8元【cp值最佳】

【魚油評鑑二】大研生醫德國頂級魚油：

魚油濃度84%、rTG 型式魚油、TOTOX值未標示、海洋永續標章認證，30天份60粒／優惠價$1,500元，每日2粒，平均每日約50元

【魚油評鑑三】營養師輕食法國超臨界魚油膠囊：

未標示魚油濃度%數、rTG 型式魚油、TOTOX值未標示、海洋永續標章認證，45天份90粒／優惠價$1,650元，每日2粒，平均每日約37元

【魚油評鑑四】永信HAC 魚油EPA軟膠囊：

未標示魚油濃度%數、rTG 型式魚油、TOTOX值未標示、海洋永續標章認證，45天份90粒／優惠價$1,400元，每日2粒，平均每日約31.1元

【魚油評鑑五】悠活原力 80% 深海黃金魚油軟膠：

魚油濃度80%、rTG 型式魚油、TOTOX值未標示、海洋永續標章認證，30天份60粒／優惠價$1,180元，每日2粒，平均每日約39.3元

【魚油評鑑六】娘家極好85%魚油軟膠囊：

魚油濃度85%、rTG 型式魚油、TOTOX值未標示、海洋永續標章認證，30天份60粒／優惠價$990元，每日2粒，平均每日約33元

魚油產品種類多元，專家建議魚油挑選四大重點，可從「85%濃度」、「rTG 型式」、「新鮮度指標TOTOX值」、「海洋永續標章認證」這四個方向來挑選最適合自己的新鮮魚油，以上評鑑資料取自於各品牌網站產品資訊，若有差異，請自行上網查閱。

