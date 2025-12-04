2026年市場投資密碼！ 台新邀專家告訴你「錢要往哪裡跑」

台新銀行舉辦2026投資展望論壇，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇分享最新市場機會與投資趨勢。圖／陳宏銘攝

2025進入最後一個月，全球政經情勢依舊像雲霄飛車，讓投資人心情也跟著上下震盪。2026年該怎麼布局？「台新銀行2026投資展望論壇」邀集台新新光金控首席經濟學家李鎮宇博士、《今周刊》董事長謝金河，以及財經專家阮慕驊，從經濟、產業、科技三大面向切入，以接地氣的方式，指出明年的投資線索。

台新銀行總經理林淑真分享，面對地緣政治、美中貿易、央行動向、通膨壓力，投資人這些日子練出一身「反應要快、配置要靈活」的能力。她透露，台新新光金控合併後，銀行、保險與資產管理整合成一條龍服務，客戶處於變化更快的時代，可以擁有更完整的財富管理後盾。今年台新銀行更入駐高雄的「亞洲資產管理中心」，未來會提供更多在地化、國際化並行的財富服務。

廣告 廣告

論壇現場李鎮宇點出，未來三年全球經濟的關鍵字有三個：貨幣政策、地緣政治、科技革命。隨著美國啟動降息循環，加上川普政府可能更強勢介入經濟政策，市場解讀利率變化不能只靠「套路」，要更彈性去看。而供應鏈重組的速度與AI在各行各業的滲透率，也會直接影響全球經濟。

謝金河認為，台灣在全球供應鏈重洗牌中其實是加分的。半導體與高科技製造依然是台灣的關鍵王牌，出口與投資動能會繼續受惠；隨著內需市場的逐步擴張與消費升級，將成為經濟穩健成長的重要支柱，加上政府的數位轉型與綠色政策，未來台灣產業將更具經濟韌性、並持續發展。

阮慕驊則從科技視角分析未來產業趨勢。AI、半導體先進製程、新能源科技一

旦突破將重新定義產業價值鏈，臺灣在這些領域具備關鍵技術與製造能力，將成為全球科技供應鏈的重要樞紐。但他亦提醒，面對快速變化的科技環境，臺灣企業需加強研發投資與國際合作，推動高附加價值產業發展，以維持在全球市場的競爭力與韌性。

整場論壇最重要的結論是：未來投資不是在找「短線噴發」，而是要抓住結構性的長線趨勢與動能。全球經濟正在重新排列組合，AI革命也正在加速，能理解大方向、懂得做資產配置的投資人，將更有機會在接下來的變局中，踏出穩健投資腳步。



回到原文

更多鏡報報導

Ella失控落淚揭弟弟病況！靠金卡戴珊金句度低潮 曝勁寶這點遺傳她

爆私約二嫂、兄弟互毆！高國豪「去年1篇文」遭挖：管好妳臭嘴很難？

知名女裝PAZZO董座涉教唆堵人和解 運將嚇到連滾帶爬畫面曝