2026年布局機器人！上銀止跌醞釀上攻

根據2024年義大利機械公會發表的市場排名，上銀是傳動元件(滾珠螺桿、線性滑軌)類產品第1名，全球指標性機器狗大廠波士頓動力也是其客戶。

上銀為特斯拉與鴻海機器人供應鏈

除了與波士頓動力合作外，上銀與機器人設計商Dexterity合作開發的專用型物流機器人，預計明(2026)年初即可小批量下單。另外，上銀董事長卓文恒指出，集團布局機器人多年，除了與特斯拉合作之外，也與和大一樣入列鴻海人形機器人供應鏈。以鴻海為例，主要供應肩、髖關節的「大關節模組」，由上銀的諧波減速機，大銀的驅動器、無框力矩電機及編碼器等組成。

上銀11月營收雙增 預期明年機器人佔比突破1成

上銀11月合併營收21.82億元，月增3.86%、年增1.97%；累計前11月合併營收220.43億元，年減幅收斂至1.28%。上銀指出，今年日本、大陸及歐州部分子公司成長，明年機器人佔比可望突破10%。上銀表示來自半導體、大型基礎建設、新能源、自動化等產業訂單穩定增長，帶動營收表現。不過，12月是歐美聖誕節假期，明年1-2月有農曆過年，因此近幾個月會比較平淡，產業景氣要看明年3月過後才會逐漸明朗....閱讀更多

