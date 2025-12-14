2026年度色「雲舞白」揭曉！白色穿搭將成流行，六位韓星示範這樣穿最時髦

「雲舞白」看起來簡單，但要穿得好看、精緻、有氣質，其實比想像中更需要技巧，在全白穿搭即將成為明年最值得掌握的風格趨勢，本篇將不只解析年度色的意義，同時也會透過六位韓星的全白造型教你，怎麼穿白色才好看！

2026年度色「雲舞白」：世界需要的溫柔留白

色彩權威Pantone公布了2026年度代表色——Cloud Dancer「雲舞白」，這是一種帶著空氣感、輕盈與柔霧質地的白，不是強烈的純白，也不是冷漠的極簡白，而是能讓人放慢、放鬆、重新聚焦的「靜白」，Pantone 將它描述為「在吵雜世界中的一縷平靜耳語」，象徵著重啟、清晰、療癒與平衡，在資訊過載、節奏只會更快的時代，雲舞白像是一張溫柔的空白頁，替2026帶來一種「重新開始」的能量。

六位韓星示範「雲舞白」穿搭：

Jennie

Jennie的白色穿搭重點在層次與質感，一套以奶白外套搭配柔白針織上衣與米白裙裝的組合，將三種不同濃度的白色疊加，展現乾淨卻細緻的視覺效果，另一套白色迷你洋裝利用單肩剪裁、立體花朵裝飾與輕薄材質呈現白色的飄逸層次，讓全白造型看起來也不會單調，反而更加立體。

Lisa

Lisa第一套白色洋裝簡約優雅，裙襬與袖口的荷葉邊增添層次感，讓整體在性感與甜美之間取得很好平衡，既有造型感，也不會顯得穿搭單薄，是白色穿搭中最容易駕馭的造型之一，另一套以輕薄針織＋微透花紋展現空氣感，讓白色多了幾分慵懶氛圍與層次，這種白色穿搭非常貼合雲舞白希望呈現的乾淨、柔軟。

Rosé

Rosé選擇穿上白色長洋裝，裙身的多層荷葉讓白色變得更立體、也更有仙氣，平口設計把肩頸線條襯得很乾淨，加上淡奶油色的白調，整體看起來既優雅又很有氣質，另一套蓬袖洋裝則是夢幻白色穿搭的代表，裙身輕薄的紗質，結合黑色系內搭，讓整體又仙又酷，不喜歡白到底的人適合嘗試這樣的穿法。

張員瑛

張員瑛這套白色穿搭走的是清甜又乾淨的路線，上身的薄透針織長袖搭配下半身的蕾絲蛋糕裙，既可愛又有質感，蓬裙在視覺上也會讓腿變得更修長，這種白色造型特別適合喜歡「乾淨又有少女感」的人，溫柔、好看，又非常顯氣質，另一套白色洋裝俐落又活潑，裙擺的荷葉伞襬則加入一點少女的青春感，黑色內搭更是把白色襯得更亮眼，這組合不挑人又實穿。

Winter

Winter這套白色穿搭有一種清新的女孩感，薄透的白色上衣搭上蕾絲蛋糕短裙，整體乾淨又輕盈，最加分的是那件淡黃色針織外套隨意披在肩上，讓整體的白色造型有了亮點，另一套則是極簡、乾淨的高級感，合身的白色短版背心搭配直筒長裙拉出俐落比例，整體一眼看過去純粹又清爽，很適合極簡穿搭風格。

Felix

韓國男團中最適合全白穿搭的Felix，近期出席活動穿上的白色西裝版型俐落、線條清楚，讓整體看起來既優雅又有氣勢，另外，男生若是想嘗試白色穿搭，可以也選擇從白色外套下手，內搭深色T恤計有對比感，也能凸顯白色外套的乾淨度，讓日常造型更有質感。

從韓星們的示範可以看到，白色可以很甜、很帥、很日常、也可以很夢幻，關鍵就在材質、層次的拿捏，現在開始為穿搭加入一抹2026年度色一點也不難！





