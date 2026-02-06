2026年式MAZDA全車系抵台 祭出限時超優惠方案

記者鍾釗榛／綜合報導

正2026年式MAZDA全車系車款已正式抵台。（圖／MAZDA提供）

迎接2026新年，MAZDA帶來全新氣象，希望每位車主的每一哩路都充滿笑容與活力。以「Smile Every Mile」為理念，台灣馬自達期許能陪伴消費者走過日常的每段移動旅程，從上班通勤到假日出遊都能自在駕馭。

熱銷休旅CX-5憑藉日式工藝與全方位性能，全球累積銷量突破500萬台，在台灣也擁有超過6.6萬名車主支持。無論是家庭出遊還是城市通勤，CX-5以細膩駕馭感與可靠品質，穩坐人氣休旅榜首。

廣告 廣告

MAZDA熱銷休旅CX-5。（圖／MAZDA提供）

為回饋消費者，台灣馬自達在2月推出限時新春禮遇。入主CX-5有7年原廠保固，指定車型再搭配60期高額0利率方案，讓擁車更無憂，也更輕鬆入手心儀車款。

MAZDA CX-60與七人座旗艦CX-90也同步有7原廠保固優惠。特別是CX-90指定車型，還可搭配150萬元、70期0利率方案，讓追求高規格駕馭的消費者輕鬆入座，享受卓越駕馭體驗。

MAZDA CX-60休旅車。（圖／MAZDA提供）

除了新春優惠，正2026年式MAZDA全車系車款已正式抵台，提供多元車型選擇，滿足不同生活型態的車主需求。無論是城市駕馭、家庭出遊或長途旅行，MAZDA都希望成為消費者可靠的移動夥伴。

MAZDA七人座旗艦CX-90。（圖／MAZDA提供）

更多三立新聞網報導

怎能不愛車／全球只做18輛 近億元的V12超跑有多狂？

賣得慢、卻賣到破紀錄！超會賣車的豪華品牌不在歐洲

Toyota達卡拉力車隊聯名錶 沙丘、夜戰、導航感一次到位

怎能不愛車／不是車、是藝術品 超限量概念跑車確定量產

