2026年必懂 15+2 AI工具｜Dia、Gemini、Manus⋯入列：資訊、知識、產出一次全搞定
2025 年堪稱是「AI 代理人」的元年。意思是，AI 不再只是陪你聊天，而是開始進入你的瀏覽器、程式碼與工作流中替你執行任務。問題是，現在市面上的AI工具種類繁多，到底哪些是值得相伴你每一天的親密戰友？
針對上述問題，《數位時代》本次海巡了包括 a16z 評比的 Top 100 Gen AI Consumer Apps 清單、海內外諸多 AI 大大的推薦名單，還有編輯部實際使用過後的體驗，綜合選出一共 15 + 2 款值得一用的AI工具（其中有2款為瀏覽器）。
無論你是追求AI落地、有採購需求的主管，抑或是想要獨自升級的學生或上班族，都可以參考以下的AI工具，讓各位可以放心的跟交付對象 / 甲方說出：
「已經沒事了，因為我來了。」
一、核心助理與知識大腦
Google Gemini
- 介紹： Google 旗艦多模態助理，深度整合 Workspace 生態系。憑藉強大檢索與邏輯推理能力，是處理巨量數據與跨工具協作首選。
- 推薦場景： Google 生態系老客戶。 當你需要從數千封 Gmail 或雲端硬碟文件中找尋特定資訊並彙整報表時，它是最快路徑。簡單來說，所有ChatGPT能做的事，Gemini都能辦到。
延伸閱讀：Gemini 3官方提示詞指南來了！改掉長文敘述習慣，8招進階寫法讓AI回答切中核心
Claude AI
- 介紹： 以高品質寫作與細膩邏輯著稱，提供超長上下文處理能力。在處理複雜合約分析、細緻文案與程式碼時，展現出卓越的理解精準度。
- 推薦場景： 內容創作者、法律研究員、軟體工程師。 需要撰寫長篇深度文案，或要 AI 理解超過十萬字超長報告的邏輯關係時，請選 Claude。（其他用途當然也沒問題，ChatGPT、Gemini、Claude就是當前AI御三家。）
延伸閱讀：Claude釋出提示詞懶人包！教你串Slack、Microsoft 365，打造生產力倍增的AI工作流
Notion AI
- 介紹： 將 AI 嵌入筆記工作流，負責擴寫、摘要與專業排版。它不只是文件工具，更是能將雜亂資訊轉化為結構化知識的筆記助手。
- 推薦場景： 專案經理、知識管理者。 會議結束後，想一鍵將雜亂的筆記轉化為行動清單（To-do list）與專案進度表時最合用。
延伸閱讀：Notion釋出提示詞懶人包，教你100個AI Agent實際應用情境，工作效率大飆升！
NotebookLM
- 介紹： 研究與學術分析的神器。基於用戶上傳的自有文件進行深度對話，能精準提取資訊並生成引用來源，是處理專題研究的最佳大腦。
- 推薦場景： 研究生、分析師。 當你手上有 20 份 PDF 參考文獻，需要在不被網路雜訊干擾的情況下，只針對這些資料進行分析提問時。
延伸閱讀：Google官方發布8種NotebookLM簡報玩法，零散筆記變專業簡報！中英文提示詞一次看
二、創意與影音生成
Gamma
- 介紹： 徹底改變簡報模式。只需輸入核心概念，即可在數秒內生成設計感與結構感兼具的 PPT 或網頁，讓提案者專注於內容傳遞。
- 推薦場景： 業務代表、行銷人員。 距離會議只剩 30 分鐘，卻還沒做簡報？輸入標題，讓它幫你搞定排版、配圖與框架。
延伸閱讀：Gamma年收破1億美元！Gamma怎麼用？完整步驟教你30秒生成簡報變「PPT殺手」
Lovart
- 介紹： 專注於美術的平台。提供創作者強大的視覺生成工具，大幅縮短概念設計、角色創作、簡報的產出週期。
- 推薦場景： 遊戲設計師、插畫師、編輯。 在創作初期需要大量角色草圖（Character Design）或特定畫風素材做為靈感參考時。或著你急於需要製作圖表，都可以把資訊提供給Lovart迅速製作雛形。（本文的美術配件都是由Lovart生成）。
延伸閱讀：Lovart Slides上手指南：4步驟駕馭 NanoBanana Pro，做出「可分層可細修」的專業PPT
Suno
- 介紹： 重新定義音樂創作。僅需文字描述曲風或歌詞，即可產出含人聲與精良配樂的完整歌曲，為內容創作者解決配樂問題。
- 推薦場景： YouTuber、Podcast 主持人。 需要一首獨一無二、符合特定氛圍且不擔心版權糾紛的背景音樂或開場曲時。
延伸閱讀：「只需一鍵」，SUNO讓人人都是音樂家！背後版權爭議卻是一大難題
ElevenLabs
- 介紹： 全球領先的語音合成技術，支持超擬真人聲複製與多國翻譯。其豐富的情感控制能力，使其成為影視配音與聲音創作的利器。
- 推薦場景： 數位教材製作、跨國社群小編。 想讓影片在不同國家播放，卻沒錢請配音員？用它來生成極其自然的各國語言配音。
延伸閱讀：AI工具50強出爐！新創最愛OpenAI，這款「Vibe coding應用」狂吸45億營收躍升最大黑馬
三、程式開發與技術骨幹
Cursor
- 介紹： 目前最強大的 AI 程式編輯器。能深度理解整個專案邏輯，自動修改代碼並修復 Bug，讓開發者擁有資深工程師般的產能。
- 推薦場景： 軟體工程師、工程主管。 在接手前人留下的複雜舊程式（Legacy Code），或需要快速開發新功能時，它是最佳的開發夥伴。
延伸閱讀：免費下載2025最新Vibe Coding工具地圖！Cursor、GAS、Make該怎麼選？一圖看懂
Lovable
- 介紹： 實現「對話即開發」。透過與 AI 對話即可生成具備前後端與數據庫功能的完整網頁應用，大幅降低產品原型（MVP）測試成本。
- 推薦場景： 創業家、非技術背景創辦人。 有一個絕佳的 App 創業點子卻不會寫程式？用聊天的方式，週末就能做出一個可運行的原型。
延伸閱讀：Lovable提示詞攻略：一文搞懂CLEAR框架＋四級提示法，從Vibe Coding小白變「中文提示怪物」
n8n
- 介紹： 工作流自動化的核心樞紐。透過低代碼的節點串聯，將不同軟體無縫結合，是企業打造自動化流程（Automated Ops）的骨幹。
- 推薦場景： 營運優化經理、IT 專家。 需要將客戶在網站上的留言自動轉發到 Slack，並同步記錄到 Google 表格與 CRM 系統時。
延伸閱讀：n8n是什麼？新手如何開始自動化工作流？n8n介面說明、常用節點一次看
Google AI Studio
- 介紹： 專業的模型開發測試環境。讓開發者能直接調試 Gemini 模型參數、測試 Prompt，是將 AI 技術產品化的核心實驗基地。
- 推薦場景： AI 開發者、軟體 PM。 當你需要精準測試不同參數對 AI 回答的影響，並希望將這些能力串接到自家軟體產品中時。但其實如果你只是想用Nano BAnana生圖並多輪修調，Google AI Studio很好用。
延伸閱讀：實測｜Google AI Studio有感升級！ 新手友善VibeCoding神器，如何一鍵部署到雲端？
Hugging Face
- 介紹： AI 界的 GitHub。匯聚全球最多的開源模型與數據集，是企業探索開源技術、部署自有模型時不可或缺的技術社群與託管平台。
- 推薦場景： 數據科學家、ML 工程師。 不想花大錢用閉源 API，想找特定領域（如醫學、法律）的開源 AI 模型進行本地部署時。
四、未來瀏覽器與AI Agent
ManusAI
- 介紹： 通用型 AI 代理人。能依照模糊指令自主思考、跨工具規劃並執行複雜任務，標誌著 AI 從「回答問題」邁向「執行任務」。
- 推薦場景： 追求極致效率者。 當你需要「調查 10 家競爭對手的價格並彙整成比較表」，只要下指令，它會自己上網搜尋並產出文件。
延伸閱讀：中國AI黑馬Manus暴紅！全球首款「通用型AI代理」厲害在哪？33歲創始人肖弘是誰？
Wispr Flow
- 介紹： 語音輸入的新標竿。具備極高精準度，能即時將口說內容轉化為排版正確、語法流暢的文字，是行動辦公族的高效紀錄利器。
- 推薦場景： 作家、經常移動的商務人士。 打字跟不上思考速度時。透過語音輸入，它會自動修復贅字與文法，產出直接可用的文章。
Dia
- 介紹： Arc 團隊推出的 AI 原生瀏覽器。深度理解網頁內容並提供直覺對話，旨在消滅繁雜的分頁，讓瀏覽體驗回歸到「獲取結果」。
- 推薦場景： 資訊超載的數位職人。 習慣開 50 個分頁卻找不到東西？它能理解所有分頁內容，你只需問「我剛才看的產品哪家最便宜」即可。
延伸閱讀：實測AI瀏覽器Dia！一鍵整合分頁變「生產力神器」：亮點3功能怎麼用？能取代Chrome嗎？
Comet
- 介紹： Perplexity 推出的智慧瀏覽器，強調搜尋與行動結合。能代表用戶執行購物、訂位等實際操作，是 AI Agent 走進生活應用的典範。
- 推薦場景： 聰明消費與生活達人。 計畫旅遊或購物時。告訴它「幫我訂下週三台北最推薦的餐廳」，它能自主導航至訂位頁面並填好資料（但建議你還是親自Review一下餐廳評價）。
延伸閱讀：AI瀏覽器Comet開放免費下載！Comet教學：6大好用功能+小技巧，快學起來
這5款誰都可快樂使用
如果把 17 款工具比喻成工具箱，那麼 Dia、NotebookLM、Gemini、Lovart 與 Manus 可以說是構成了 2025 年數位職人的「每日核心工作流」。
這五款之所以值得每日開啟，是因為它們分別掌管了：資訊獲取、知識內化、生產力協作與視覺美學。
以Dia來說，它改變了「搜尋 > 點擊 > 閱讀」的繁瑣流程，幫助理解你所有分頁的內容，每天幫你從海量資訊中直接提取答案，消滅分頁焦慮；NoteBookLM則不同於一般 AI，它只針對「你提供的資料」說話。每天將碎片化的新聞、報告丟進去，幫你建立無雜訊的個人觀點與深度摘要。
至於 Gemini 的優勢在於「日常滲透力」。從寫郵件、排定行程到串接 Google 文件，它是最穩定、且最了解你工作環境的通用型助理；Lovart 讓不具備繪圖技能的編輯或行銷人，每天都能產出高品質、具設計感的視覺素材，維持品牌美感。
而如果你的工作範疇有高度自動化潛力，那 Manus 的代理能力，可以幫助你走出水深火熱的機械性工作深淵。
最後，祝看到文末的大家，2026年武運昌隆！
責任編輯：李先泰
