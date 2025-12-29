2026年快到了！「1錯誤」上萬人都會犯 金融業崩潰：惡夢

生活中心／朱祖儀報導

今年進入倒數階段，本週準備迎接2026年。一名網友就笑說，進到2026年1月之後，可能會有很多人還不習慣寫2026年，屆時填正式表格時，恐怕會出現更改的字樣。文章吸引8萬人按讚，眾人看了紛紛喊「+1」，從事金融業的網友更說「覺得恐慌！」

一名網友在Threads提醒，「下週就是2026年了」，還附上一張照片，看到紙上已經有立可帶痕跡，但年份還是寫錯，2025年硬生生被多加了一筆劃，變成2026年。

眾人看了相當有感，表示「這個至少三個月才能改掉」、「從元旦開始的前幾天真的很容易寫錯」、「好真實，每年都要經歷一次」、「我現在還會寫成2024，怎麼就要2026了」，還有人說民國年份更難改，「114年變115年，看起來只能用立可帶塗掉，沒辦法硬寫的樣子」、「寫到114就不好改成115了，尤其是那種不能塗改的表格。」

其中金融業員工和出納人員更喊，「身為銀行櫃員看到這個頭好痛」、「身為金融業覺得恐慌，只要寫錯日期都是會挫賽冒冷汗的程度」、「金融從業人員的惡夢」、「我能想到公司出納會不停的嘖，然後撕掉匯款單的畫面」、「金融業會哭著找客人補簽名。」

