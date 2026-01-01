2026年憑健保卡可領幾千元？網傳黃金密碼3條件有補助 報告說明「隱藏功能」

今（１）日元但是2026年第一天，新年許多新制上路，雖全民健康保險會（健保會）日前宣布，安全準備金未低於水位，今年健保費維持5.17%不調漲，但去（2025）年底網路流傳一段影片，內容指健保卡晶片與背面藏有「黃金密碼」，並將健保卡形容為一張「現金儲值卡」和「免費醫療通行證」。其中影片標題更宣稱，很多人都不知道，只要符合3種條件，政府每年都會補助「幾千元」。台灣事實查核中心對此發布調查報告。

調查報告指出，網傳影片聲稱健保卡晶片藏著一組黃金密碼，並要民眾翻到背面檢視，然而經檢視中央健康保險署官網，現行健保卡背面僅印製注意事項，卡號及晶片均位於健保卡的正面；而健保卡卡號則為流水號，內嵌晶片則規劃基本資料、健保資料、醫療專區及衛生行政專區等不同類別的資料存放區段，可透過讀卡機進行資料的讀寫功能。至於所謂的符合特定資格者就可以享有「免費成人健檢」、「五癌篩檢」、「老人健保費補助」等3項隱藏福利，事實上，國民健康署官網（國健署）即顯示，目前國健署提供30歲以上的民眾免費健檢。

成人預防保健 30歲以上就有補助、癌症篩檢全面擴大

針對「成人預防保健」，調查報告說明，國健署提供30歲以上未滿40歲民眾每5年1次、40歲以上未滿65歲民眾每3年1次、55歲以上原住民、罹患小兒麻痺且年在35歲以上者、65歲以上民眾每年1次成人健康檢查。原則上每案補助880元，內容包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查及健康諮詢等項目。雖30歲以上未滿40歲的健檢是2025年才新增的，但網傳影片並未提及30歲以上族群，另一方面，去年起，國健署也全面擴大國人公費癌症篩檢的年齡層與項目，傳言中的「50歲到74歲的民眾每兩年免費做一次大腸癌篩檢」，年齡層並不正確。

「老人健保費補助」方面，查核中心指出，現行補助資格通常是65歲以上（原住民55歲），設籍該縣市滿一定時間、為中低收入戶或所得稅率低於一定門檻者，依各縣市規定有所不同，雖可能出現網傳影片中「雖符合補助資格但因健保依附子女之下、導致健保費重複扣款」情形，但大多只會出現在剛符合補助資格的首月，後續開立繳費通知單時應不致於產生溢繳情況。調查報告中進一步說明，社會局8月初傳送受補助名冊至健保署，健保署將於次月（8月）下旬開立繳費明細向各投保單位收取健保費用，此時符合補助資格長輩應繳納的金額將不會計入7月份繳費金額中。

查核中心提醒，若是按月由薪資中被扣繳健保費用者，可在獲補助的次月底後，向投保單位確認。調查報告總結，網傳影片內容多處與實情不符，且資訊欄標註「內容經大幅編輯或數位生成」，可判斷網傳影片可能由AI生成，內容未必可信。另外，該YouTube頻道以AI方式大量製作各種針對高齡族群的「隱藏福利」、「免費」、「特權」、「新政策」相關主題，但該頻道上傳的多支影片如「65歲以上手機月租費隱藏方案」、「2026年發放12000元禮金」等，均已被查核中心查證為假訊息，與真實情況有落差。

