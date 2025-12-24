2026年房市交易看淡 觀望氣氛濃厚難進場

受第7波信用管制政策影響，今(2025)年房市交易量大幅萎縮，明(2026)年情況似乎也不樂觀。根據永慶房屋最新調查顯示，隨著新青安政策鬆綁，看跌明年房市的比例下滑，不過多數消費者仍然認為明年市況與今年相當，預估市場呈現「價緩跌、量盤整」格局。中信房屋最新宅調查也發現，看漲明年房價的比例大幅回升，但觀望氣氛依然濃厚。

永慶房屋今(24)日公布明年第1季房屋趨勢前瞻報告，在所有永慶房屋會員中，看跌明年第1季房市的比例，從前次調查的50%下降至39%，看漲的比例則從20%增加至26%，推測與新青安政策鬆綁及電子業出口暢旺有關。同時有53%受訪者認為，第7波信用管制有助於抑制房價上揚，並有68%支持信用管制延續至明年，但也有73%建議政府以不同的方案續辦「新青安」。

對於明年房市的量價表現，68%民眾預測交易量與今年差不多，最多可能小幅震盪正負5%內，另外有80%預期房價在明年呈現盤整或小幅下跌，跌幅只會在5%內。說明消費者對明年的市場交易仍然保守看待，延續今年的情況。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，在央行決議房貸控管回歸銀行自主性管理後，銀行房貸緊縮可能有緩解跡象，但第7波選擇性信用管制續行，以及政府是否推出新房市政策，都將影響2026年表現。推測明年仍以首購、自住族群為主力，整體呈現「價緩跌、量盤整」格局，且「區域分化」現象更明顯，全年交易量在25.1萬棟至26.4萬棟間，與今年相比約在正3%至負2%間。

此外，中信房屋公布最新調查，看漲明年首季房價的比例從20.3%提高至32.2%，只是市場觀望氣氛不減，高達77.8%受訪者認為理想的進場時機「至少再等1年」，比例較前次調查的73.7%微幅上升。顯見在當前的市場環境下，多數民眾認同房價不易大跌，因此在決策上依然傾向「觀望」。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近期台股表現熱絡，市場資金動能充沛，加上國內經濟成長表現穩健，為房市提供堅實的經濟支撐，民眾對通膨的預期心理及持續高漲的營建成本，推升看漲房價的比例。

不過，當前國際政經局勢存在諸多不確定因素，且台灣房價仍處高檔，銀行放貸態度保守，央行信用管制措施也未放寬，導致購屋民眾的貸款申辦門檻大幅提升，多數民眾買房態度明年會更加謹慎，傾向延後進場以降低潛在的市場風險。

