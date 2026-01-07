2026年才剛開始 彭博：瑞銀傳聞1月中啟動新一波裁員

瑞銀集團（UBS Group AG）在新的一年剛剛開始之際，隨即被彭博（Bloomberg）爆出一個獨家傳聞，稱根據知情人士透露，該金融集團正重新檢視其成本結構，計畫簡化營運模式並提升效率，同時削減行政與非營收導向的職位。

彭博報導指出，總部位於蘇黎世的瑞銀，預計將於1月中旬啟動新一輪裁員，管理層已在內部釋出訊號，表示會針對「支援與協調性職位」進行審視，希望簡化整個公司體制，讓營運效率可以加快腳步。除此之外，隨著瑞銀內部逐步關閉來自瑞士信貸（Credit Suisse）的電腦系統，知情人士透露，瑞銀在「今年稍晚」很可能還有另一波裁員行動。

雖然報導並未提及可能受波及的部門或區域，但外媒分析認為，此次裁員很可能與當初緊急併購瑞信有關，因為兩家企業2023年在瑞士政府推動下合併，當時公司規模一度來到12萬人。

而外傳的併購條件之一，就是希望進行裁員改革，原訂目標是縮減至少3.5萬名員工，可如今兩年多過去，瑞銀只達成不到一半目標，合計裁減約1.5萬人。

瑞士銀行將以30億瑞士法郎收購瑞信銀行，在瑞士金融監管機關要求下，瑞信發行的160億瑞郎AT1債券將被註銷。（資料照，美聯社）

此外，報導中還提到，在瑞銀任職超過25年的資深主管拉豐（Eric Lafon），已在2025年悄悄離職。瑞銀對此變動，拒絕做出官方回應，而拉豐本人也沒有釋出聲明。據了解，拉豐長期隸屬於瑞銀的市場配銷業務，主要負責協調銷售、連結客戶與交易員，以及決定跨產品的交易呈現方式與定價策略。他過去也曾領導團隊，負責亞洲地區的外匯、債券、利率產品與信用交易工具。

