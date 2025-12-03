2026年投資擁抱黃金、AI與台幣 永豐金黃蔭基：明年台股上看33000點

永豐金首席經濟學家黃蔭基。資料照，陳俐妏攝



台股今年儘管遭遇關稅亂流，但憑藉 AI 供應鏈優勢，第四季創下 28,554 點新高。展望 2026 年，永豐金首席經濟學家黃蔭基今天表示，明年市場聚焦全球財政支撐、AI 擴散效應，預估台灣GDP成長率3.7%，加權指數上看25000點至33000點，投資可擁抱黃金、AI與台幣，看好金價、銅價往每英兩4900美元、11500美元邁進。

永豐金今天舉辦2026年投資展望說明會，黃蔭基表示，明年獲利成長與能見度最高的產業仍是人工智慧（AI）相關供應鏈，受惠AI對於既有電子硬體產能排擠，電子次產業全員邁入成長期，且電力設備商機激增。

在台股方面，黃蔭基表示，4月因川普對等關稅，指數三天大跌3900點，創下年度低點17306點。後隨著川普TACO交易啟動，指數V型反轉上攻。11/4攻抵史高28,554點，台積電創下1525元歷史高價。當然台股也呈現K型經濟，資金集中度持續提高，台積電、台達電與鴻海貢獻大盤漲幅7成，非AI股價垂淚回跌。

2023年台股漲幅26.8%，2024年漲幅28.4%，2025年至今漲幅19.2%。展望2026年，黃蔭基說，獲利成長與能見度最高的產業仍是AI相關供應鏈。

他指出，2025年AI需求浪潮促使各大CSP資本支出成長63%，預期2026年將持續擴張32%。在台積電成長25%帶動下，台股上市公司獲利預期成長18%，EPS預估來到1438元。AI帶來生產力提升，在內資力挺，主動式ETF帶動下，台股本益比區間上移至17~23倍，對應2026年指數區間在25000~33000點。

在個股布局方面，他喊出「AI軍備賽、台灣好時光」，預期AI仍是主旋律，2026年AI資料中心擴建由CSP擴散至主權基金，輝達GPU規格迭代推升，Server機櫃、散熱、電源、印刷電路板等產業快速蓬勃發展。受惠AI對於既有電子硬體產能排擠，電子次產業全員邁入成長期，關注協作機器人與AI後續應用商機。

伴隨先進半導體產能擴充、台積電增加在地採購，特化材料進口替代商機顯現。AI高算力高耗能，電力設備商機激增。AI賦能漸成熟，人形機器人將崛起，建議提早佈局關鍵零組件掌握趨勢。產業循環見底、評價基期低、接單回溫，具備高股息的傳統產業龍頭股，亦是優質標的。

此外，他也認為，明年投資可擁抱--黃金、AI與台幣。基於AI題材，預期2026年S&P 500 指數上看7600；資金充沛亦有益其他市場，把握日、韓資本市場的改革機遇；南方國家儲備需求、AI電力革命與關鍵原物料也將共構金屬牛市，看好金價、銅價往$4900、$11500邁進；另AI雖成就股市，但川普持續推動弱勢美元政策，台幣2026年偏強，區間預估在28.8~32.0。

