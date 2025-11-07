2026年拚戰成長 法人點名「買進個股」曝光

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 2025年第三季的業績中，世芯-KY的AI加速器產品進入生命周期尾聲，對其2025年營收造成顯著衰退，預計將下滑36.3%。然而，隨著高毛利業務比重上升，以及3nm AI ASIC和車用市場的成長，預期2026年營收將大幅回升，年增156.5%。

義隆電則在第3季交出亮眼成績，受業外收益影響，毛利與EPS超預期，但隨著消費電子市場進入淡季，第四季營收預期將有所減少。

譜瑞-KY面對需求下滑，雖然短期營收表現不佳，但預計11月起營收回升，並持續維持其在T-con和USB4等領域的競爭優勢。

臻鼎-KY雖然在10月面臨營收略為下滑，但其在泰國新產能的投入，以及AI應用的擴展，將有助於未來營收的穩定增長。儒鴻則在原物料成本降低及匯率回穩的幫助下，毛利率改善，第四季營收有望回升，然而，股價已接近合理估值，維持中立評等。

以下是國泰證期今天(7日)早盤後整理解析市場聚焦重要個股表現與動向：

1、世芯-KY

客戶AI加速器產品進入生命周期尾聲，影響大於預期，預估2025年營收衰退36.3%，但在高毛利業務比重增加下，推估獲利下修約14%。3nm AI ASIC 2026年將顯著放量，車用量產亦將開花結果，並啟動2nm 晶片開發，低基期下預估2026年營收年增156.5%。預估2025／2026年EPS分別為68.25/134.12元，維持買進投資評等。

2、義隆

義隆電第3季營收33.16億元，季增9%，EPS達2.65元，受業外收益挹注，財報優於預期。第4季因消費電子進入淡季，營收預估季減至27~30億元，AI產品占比提升。2026年成長動能來自Haptic、Chromebook、AI PC與無人機應用，AI相關營收占比將由5%提升至5~10%。預估2025／2026年EPS為7.6/9.5元，但目前股價評價不低，AI題材貢獻尚有限，維持中立建議。

3、譜瑞-KY

譜瑞-KY 10月營收為11.13億元，月減32%、年減15%，主因PC大廠提前拉貨導致DP需求下滑。雖10月營收達成率偏低，但因庫存調整集中於10月，11-12月營收可望逐月回升，達成第4季財測中位數1.3億美元不難。譜瑞具T-con、三合一解決方案與USB4高速傳輸IC競爭優勢，預估2025／2026年EPS為35.8/44.4元，維持買進評等。

4、勤誠

勤誠第3季營收達56.65億元，季增4.1%，毛利率31.3%優於預期，主因NRE收入與新台幣貶值推升獲利。稅後淨利10.3億元，EPS為8.01元。第4季AI產品出貨持續成長，但通用伺服器進入淡季，預估營收微減至56.55億元，EPS為7.07元。勤誠憑藉GB與ASIC產品拓展新客戶，特殊應用機櫃出貨穩定，預估2025／2026年EPS為27.48/37.50元，獲利高速成長，維持買進評等。

5、旭隼

旭隼今年前三季受匯損影響，稅後純益年減7.4%至29.87億元，每股純益34.16元。主要營收來自UPS與逆變器，為全球中小型UPS最大ODM廠，供應施耐德、伊頓等AI資料中心電力系統夥伴。隨AI熱潮與剛性需求回溫，明年獲利展望樂觀，並開發30kW PSU樣機搶攻AI商機。預估2025／2026年EPS為48.46/53.02元，維持強力買進評等。

6、東陽

東陽10月營收達21.96億元，月增13.78%、年減2.87%，其中AM業務已連續三月月增，顯示需求回溫，4Q25營收達成率達35.6%，略優預期。展望後市，受惠客戶庫存偏低與旺季效益，預估第4季營收季增10%。AM業務受關稅與車險賠付結構性改變支撐，預估2026年年增5~6%；OE業務則受新車款推出與匯率影響，預估持平至年增1.5%。預估2026年營收年增5%，維持買進評等。

7、聯合

聯合2025年第三季財報，EPS達2.01元，優於市場預期50%。營收成長與匯率順風推升獲利，稅後淨利年增40.6%。展望未來，日本市場受惠京瓷合作與手術刀需求強勁，上修成長預估；美國市場則有新品上市助攻；EMEA地區以法國為主力，並拓展東南歐與中東；台灣市場則逐步擴大醫院通路與自費產品導入。整體營收預估FY25／FY26年增20.2%/18.3%，維持買進評等。

8、臻鼎-KY

臻鼎-KY 10月營收194.28億元，月增0.3%、年減7.3%，略低於預期，主因中國長假影響出貨。儘管美系手機客戶拉貨動能趨緩，但新品銷售佳與泰國新產能挹注，有望減緩營收下滑。展望後市，第4季仍為全年最旺季，泰國廠AI Server與光模塊出貨放量，高雄ABF載板新廠試產啟動，2026年可望受惠AI眼鏡、折疊機等新應用，維持買進評等。

9、儒鴻

儒鴻2025年第三季財報，營收達96.33億元，年減4%，但毛利率達28.66%，優於預期，主因為原物料成本降低及匯率回穩。儘管本業獲利年減20%，仍優於預期，業外匯兌利益達2.1億元，推升EPS至6.02元，年減僅7%。第四季為旺季，營收預估小幅成長，但獲利仍可能年減約兩成。董事會通過斥資8,000萬美元設立印尼新廠，預計2027年開始貢獻。展望2026年第一季，毛利率可望回升至29~29.5%，但目前股價評價合理，維持中立評等。

