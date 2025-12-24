2026年持續價跌、量縮 恐現房仲倒閉潮？永慶總葉凌棋這樣說

永慶房產集團發布2026年第1季房市前瞻報告，由業務總經理葉凌棋主持。

永慶房產集團今（24）日發布2026年第1季房市前瞻報告，業務總經理葉凌棋指出，在信用管制未進一步鬆綁的情況下，房市短期難以明顯回溫，預期2026年整體將呈現「價緩跌、量盤整」格局，至於是否出現房仲倒店潮，他則認為最壞的時刻已經過了，預估2026年不至於出現倒閉潮。

央行2024年祭出第七波選擇性信用管制持續發酵，台灣房市交易動能明顯降溫，葉凌棋分析，儘管今年股市表現亮眼，但房市表現卻相對低迷，主因並非整體經濟衰退，而是房貸利率已脫離過往2%以下的低利環境，加上限貸政策持續，影響購屋族進場意願。

他直言，左右明年房市走勢的關鍵仍在政策面，若限貸與信用管制措施未調整，交易量難以出現顯著回升。預估2026年全年交易量估落在25.1萬至26.4萬棟之間，與2025年水準相近。

從供給面來看，未來3年市場壓力逐步浮現。根據內政部統計，2023年至2025年間新屋開工量約38萬戶，推估2026年至2028年將迎來約32萬至36萬戶的新屋完工潮。然而，預售市場買氣卻明顯轉弱，自2024年下半年房貸緊縮及信用管制上路後，預售交易快速降溫，今年4月以來，單月交易量已連續7個月低於4,000件，新案去化速度明顯放慢。

在高開工量與銷售不振的雙重影響下，葉凌棋初步估算，未來3年建商待售餘屋量恐達8萬至10萬戶，市場供給持續堆疊。中古屋市場方面，待售時間拉長，委售量相較去年高點增加約3成，顯示賣方壓力逐步浮現。

價格走勢方面，政大永慶即時房價指數顯示，2025年第3季房市買氣轉弱，屋主讓價幅度擴大，帶動七都房價修正；第4季則受新青安政策調整及部分產業出口支撐，房價呈現盤整，但整體水準仍較一年前下滑。展望2026年，葉凌棋預估，剛性需求較強的區域，房價跌幅約3%至5%，供給量較大的區域，則有5%至7%的修正空間，區域分化現象將更加明顯。

針對市場關心是否出現房仲倒閉潮，葉凌棋認為，今年市場已歷經量縮考驗，多數業者完成調整，明年雖不會出現大規模展店，但也不致於發生明顯倒閉潮。他強調，在國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係與市場供給等4大變數影響下，台灣房市正逐步回歸理性，未來仍以首購與自住需求為主要支撐。

