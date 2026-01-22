2026年挑戰千億業績 新光三越吳昕陽用3件事見證2025年內外交攻挑戰

新光三越副董事長吳昕陽喊出今年業績目標希冀破千億元。

對於新光三越副董事長吳昕陽而言，如同他自己所言：2025 年「回歸日常」這四個字並不容易。面對2026年，他以4個字期許：穩健致遠。

2025年對於AI相關產業來說，大鳴大放；對於零售百貨來說，並不好走。特別是具有指標意義的新光三越百貨。儘管面對內外交攻的挑戰，新光三越副董事長吳昕陽則說：2025年沒有停止努力，反而在挑戰中激發了更多創新。

他用3件事情說明。第1是開出了第16家分店台南小北門，不到萬坪空間創造 超過10億元業績與250萬來客數；其次，SKM Men’s業態挑戰百貨男裝市場，帶來5成以上來客成長。最後是推出了金卡，建造專屬貴賓室，貢獻近兩成業績佔比。吳昕陽表示，去年年度業績約830億，今年向千億元看齊。

