2026年撞赤馬年！「5生肖」犯太歲小心破財 轉運攻略曝光

生活中心／朱祖儀報導

艾菲爾表示，明年不只馬、鼠犯太歲。（示意圖／資料照）

今年即將進入尾聲，塔羅牌老師艾菲爾表示，即將到來的2026年歲次丙午，火旺土焦，是一個奔騰熱烈、充滿變數的「赤馬年」，除了迎來本命年的馬和對沖的鼠，還有3個生肖運程受到太歲星磁場影響，但這並非全是壞事，也是代表能量將重新洗牌且挑戰變革。

※生肖馬：值太歲、刑太歲「午午自刑，心緒難平的一年」

艾菲爾指出，午午自刑是命理學中的本命年「值太歲」，就像自己與自己打架，內心戲特別多，情緒如同野馬奔騰，難以駕馭，屬馬者將承受壓力倍增與心緒反覆的巨大內耗。

注意事項：避免「賭氣」與「衝動」，要學會踩刹車，不宜憑一時意氣做出辭職、投資或情感上的重大決定。

健康方面：丙午年火氣極旺，屬馬者應特別留意心血管系統、高血壓及眼睛健康。

升運小妙招：可多參加喜慶活動（如婚宴、生日派對）或慈善義工，將自身過剩的精力轉化為正面能量。佩戴生肖羊（六合貴人）飾品或金屬（屬金）飾品來泄火氣，以柔克剛，保持運動與正面心態。

2026年適配水晶：白水晶、月光石可減緩午午自刑的燥熱與內耗，穩定情緒，帶來清晰思路。

明年有5個生肖受到太歲星影響。（示意圖／資料照）

※生肖鼠：沖太歲「子午對沖，迎接人生轉折的一年」

艾菲爾表示，子午相沖、水火交戰代表著最強烈的變動與衝擊，屬鼠者無論工作、家庭或情感，都可能出現突如其來的轉折或必須面對的搬遷變動，這是一種環境逼迫你必須離開舒適圈的考驗。

注意事項：與其被動接受衝擊，不如主動求變，但謹記「不熟不投」，避免大額投資或草率轉職，防止財來財去。

健康方面：關注腎臟、泌尿系統（水）與心血管、眼睛（火）的問題，外出也需注意交通安全，避免熬夜與過度勞累。

升運小妙招：主動遠行，應驗變動，擴大視野。佩戴生肖龍或生肖猴（三合貴人）飾品來調和衝擊。

2026年適配水晶：黑曜石、海藍寶能增強水元素，以水制火，穩定氣場，化解劇烈變動帶來的煞氣。

※生肖牛：害太歲「醜午相害，暗箭難防，謹慎交友的一年」

艾菲爾透露，醜午相害屬於暗害、阻礙之象。屬牛者可能感覺「處處不順，小人作祟」，合作關係容易破局、計畫常遇莫名阻力，或遭受背後流言蜚語中傷，讓人有口難辯。

注意事項：人際關係要謹慎，與人合作、簽訂契約時，務必白紙黑字、條款清晰，避免過度信任，與人保持適當距離。

健康方面：需特別注意腸胃與消化系統，壓力容易導致飲食不規律或情緒性進食，引發消化不良、胃病等。

升運小妙招：積德行善是化解小人最好的方法，多親近生肖蛇或生肖雞（三合貴人）的朋友，遠離是非圈，避免捲入他人的金錢或情感糾紛。在家中擺放綠色植物或水晶，淨化氣場。

2026年適配水晶：綠幽靈、橄欖石能增強事業運和貴人運（木克土，帶來生機），同時防止小人暗害。

屬牛者要小心小人。（示意圖／資料照）

※生肖兔：破太歲「卯午相破，修復關係與財務的一年」

艾菲爾表示，卯午相破象徵著破壞、耗損，這股力量會讓屬兔者感到凡事「功虧一簣」，無論是計畫延宕、人際爭執導致感情破裂，或是合作夥伴關係上的金錢糾紛，都容易給人一種付出與收穫不對等的失落感。

注意事項：謹慎處理金錢，不宜替人作保，避免大額借貸，凡涉及財務往來，務必耐心處理細節，預留備用金。

健康方面：肝臟與眼睛是重點：火氣旺容易傷肝，需注意肝火過旺導致的失眠、頭痛及眼睛乾澀、疲勞。

升運小妙招：多參加文化或藝術活動，用美與和諧的能量來化解破壞之氣。佩戴生肖狗或生肖豬（六合/三合貴人）飾品。

2026年適配水晶：紫水晶、青金石能鎮定心神，促進人際和諧，用智慧（木生火，溫和轉化）修復破裂關係。

※生肖雞：破太歲（或害/刑太歲）「午酉相破，保持謙和，遠離是非的一年」

艾菲爾指出，午酉相破／相害／相刑（火金相克），這是一個五行衝突明顯的組合。火旺金弱，代表屬雞的朋友容易在職場或社交中與人爭執，或感到自身能力被壓制、束縛。這股力量讓人心浮氣躁，容易因為溝通不當而引發嚴重的後果。

注意事項：保持謙和，減少衝突，在團隊合作或與上級溝通時，切記「剛則易折」。

健康方面：呼吸系統與皮膚：火金相克，代表呼吸系統、氣管、肺部容易受損，皮膚也容易出現過敏、發炎等症狀。

升運小妙招：水是調和火金衝突的最佳良藥，可多親近河流、湖泊，或在家中擺放水景。佩戴生肖蛇或生肖牛（三合貴人）飾品。學習靜心冥想，減少內心的火氣，保持平靜與中庸。

2026年適配水晶：黃水晶、金髮晶可增強土元素（火生土，土生金，通關），緩解火金相克的衝突與壓力。

